La electricidad de las aldeas es una prueba real de la distribución equitativa de la energía en la era del gobierno de Prabowo

Jacarta – El gobierno continúa ampliando el acceso a la energía para las personas en todos los rincones del país. Bajo la dirección del presidente indonesio Prabowo Subianto, el programa Electricidad Aldea (Lisdes) y Asistencia para la instalación de nueva electricidad (BPBL) se implementan para garantizar que todos los ciudadanos indonesios sientan la luz del desarrollo, sin excepción.

Lea también: Indonesia-Brasil fortalecen la cooperación estratégica en los sectores de energía y minería



Ahora, casi todas las aldeas de Indonesia disfrutan de electricidad. La presencia de energía en las aldeas no es sólo iluminación, sino también una prueba de la presencia del Estado que abre nuevas oportunidades sociales y económicas para las comunidades en zonas remotas.

«En las aldeas remotas, la luz eléctrica es ahora un símbolo de la presencia del Estado y abre el camino a oportunidades socioeconómicas. La electricidad ya no es sólo un aspecto de la iluminación, sino que también mejora el acceso a la educación, la productividad y el nivel de vida de las personas», afirmó el Ministro de Energía y Recursos Minerales (EMR) Bahlil Lahadalia en Yakarta, citado el viernes 24 de octubre de 2025.

Lea también: Un año de impacto: la electricidad llega a las aldeas, los residentes remotos ahora disfrutan de la luz de la vida



El Programa Village Electricity ha llegado a 10.068 localidades y ha proporcionado beneficios a más de 1,2 millones de nuevos clientes potenciales. Mientras tanto, la realización de la Asistencia para la instalación de nueva electricidad (BPBL) para el período 2024 ha sido recibida por 155.429 hogares (RT), y para septiembre de 2025 se han instalado hasta 135.482 RT del objetivo de 215.000 RT para finales de año.

A través de estos dos programas superiores, el gobierno se compromete a acelerar la distribución nacional de energía como parte de la justicia y la independencia nacional.

Lea también: El gobierno garantiza que no habrá más aldeas que vivan en la oscuridad





La electricidad llega a las aldeas y los residentes remotos ahora disfrutan del brillo de la vida

Aunque el índice de electrificación nacional ha alcanzado ya el 99,1 por ciento, Bahlil admite que todavía hay zonas a las que es difícil llegar. La distribución de viviendas en las islas exteriores y las zonas del interior es el principal desafío para lograr el acceso a la electricidad para todos los indonesios.

Para responder a estos desafíos, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales está acelerando la transición hacia la energía limpia fomentando el desarrollo de centrales eléctricas basadas en Nuevas Energías Renovables (EBT).

«El cambio en la dirección de la política también incluye una transformación hacia una energía limpia y sostenible. El gobierno ha inaugurado docenas de plantas de energía renovable, ha acelerado el proyecto PLTS con una capacidad de 100 gigavatios y ha involucrado a las cooperativas rurales en la transición energética. La economía y la ecología no tienen por qué estar reñidas. Ambas trabajan juntas para crear las bases para un desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo», afirmó Bahlil.

Bahlil también enfatizó la determinación del gobierno de acelerar el logro del 100 por ciento de electrificación. «Después de 80 años de independencia, no es apropiado que haya ciudadanos que todavía experimenten una oscuridad total», afirmó.