La electricidad confiable juega un papel central en el mantenimiento de la resiliencia del sector de petróleo y gas indonesio, esto es prueba

Yakarta, Viva – provisión de suministro de electricidad confiable y sostenible tener Rol central en cuidado resistencia Energía nacional, especialmente en el sector de petróleo y gas (petróleo y gas).

Director Ejecutivo del Centro de Estudio de Seguridad Energética para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Indonesia (UI de Puskep), dijo Ali Ahmudi, la disponibilidad de suministro de electricidad confiable desempeñó un papel central como el principal recurso para el equipo en el campo.

«Por lo tanto, es muy importante apoyar el aumento en el levantamiento y el mantenimiento de las operaciones nacionales de producción de petróleo», dijo Ali en su declaración, el martes 30 de septiembre de 2025.



Menara Sutet State Electricity Company (PLN)

Dio un ejemplo, por ejemplo, como el compromiso de PLN de llevar el suministro de electricidad al área de trabajo de Rokan (WK) en Rokan Hulu Regency, provincia de Riau, que es administrada por Pertamina Hulu Rokan (PHR). En la actualidad, se sabe que WK Rokan es uno de los campos petroleros más grandes de Indonesia y es la columna vertebral de la producción nacional de petróleo.

«La sinergia entre los SOES definitivamente acelerará la auto -asumencia de energía al tiempo que fortalecerá la resiliencia nacional. La colaboración estratégica entre Pertamina y PLN aumentará el levantamiento del petróleo de Rokan», dijo Ali.

El viernes 26 de septiembre de 2025, PLN, Pertamina Hulu Rokan (PHR) y PT PLN Mandau Cipta Nusantara (MCTN) acordaron el compromiso del Acuerdo de venta y compra de energía eléctrica (PJTBL) para suministrar el WK Rokan a largo plazo.

Ali dijo que el compromiso de PLN de presentar gradualmente el suministro de electricidad de hasta 300 mega amperios Volt (MVA) con el bloque Rokan fue una implementación real de la visión del gobierno para realizar la visión de la autosuficiencia energética.

«WK Rokan fortalecerá el suministro de electricidad a una capacidad de 300 mega amperios Volt (MVA) por pln. Esto aumentará el levantamiento nacional del petróleo y acelerará la autoesuficiencia energética», dijo.

Para obtener información, en las etapas iniciales de la sinergia de Bumn, esto incluye un suministro de electricidad de 100 MVA del sistema Sumatra. Consiste en 70 conexiones de alto voltaje de MVA en Balam y Petapahan, que está dirigida a la fecha de operación comercial (COD) en octubre de 2027. Y 30 MVA de la conexión de voltaje medio en Dumai y Rumbai, que está atacado por COD en octubre de 2026.

No solo eso, la provisión de instalaciones de suministro de electricidad de la red Sumatra estará equipada con una capacidad total de 175 megavatios (MW) (210 MVA), que consiste en una conexión de alto voltaje de 150 MW (180 MVA) y un voltaje medio de 25 MW (30 MVA).