La elección indirecta es la vía ideológica de la democracia Pancasila

Jacarta – Vicepresidente General de Política de Partidos Golkar, Idrus Marhamdestacó que el discurso sobre el sistema de elección de jefes regionales (elecciones regionales) debe leerse dentro del marco amplio de la ideología y la filosofía de la nación.

Así lo subrayaron el presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, en su discurso de victoria, así como el presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia, en su discurso inicial de liderazgo.

«Desde el principio, el presidente Prabowo Subianto ha aumentado nuestra conciencia sobre la vida nacional y ha enfatizado que esta nación es nuestra casa común, una gran casa que debe ser cuidada, construida y administrada juntos con un pleno sentido de responsabilidad, unión, parentesco y cooperación mutua. La democracia en este contexto no es sólo un procedimiento electoral, sino un instrumento ideológico para mantener la unidad y la sostenibilidad de la nación», dijo Idrus en su declaración del martes 6 de enero de 2026.

Continuó, el presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia, enfatizó el mismo espíritu, quien enfatizó la importancia de consolidar la ideología y fortalecer la visión nacional como base de toda política política nacional.

«El presidente general de Golkar, Bahlil Lahadalia, enfatizó que en el futuro esta nación debe hablar de consolidación ideológica y visión nacional. Esto significa que cada política política, incluido el sistema de elección de jefes regionales, primero debe probarse para determinar su idoneidad con la ideología y la filosofía de nuestra nación, no solo desde el punto de vista técnico o pragmático», enfatizó Idrus.

En este marco, Idrus cree que la mención de elecciones regionales de alto costo por parte del presidente Prabowo y del presidente general de Golkar, Bahlil Lahadalia, y los líderes de los partidos políticos no es el objetivo final.

Más bien, es un punto de entrada para discutir cuestiones más fundamentales relacionadas con la dirección de la democracia indonesia, la Democracia Pancasila, que ciertamente es diferente de las democracias de otros países.

«La afirmación sobre el alto costo de las elecciones regionales no debe entenderse de manera restrictiva. Es sólo un punto de entrada para invitarnos a todos a preguntarnos más: ¿qué tipo de sistema de elección de jefes regionales se adapta mejor al carácter, ideología, filosofía y personalidad del pueblo indonesio?» dijo Idrus.

Según él, el debate público hasta ahora ha sido inapropiado y sin fundamento, porque ha quedado demasiado rápidamente atrapado en la dicotomía entre lo directo y lo indirecto, sin antes sentar una base ideológica. De hecho, la democracia indonesia desde el principio no fue diseñada como una democracia liberal electoral, sino más bien como una democracia Pancasila que se basa en la deliberación, la representación y la sabiduría.