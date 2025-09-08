La elección de las nuevas motocicletas es el combustible más económico, los precios comienzan en 18 millones

Yakarta, Viva – En medio de un aumento en los precios del combustible, muchas personas buscan nueva moto que ahorran combustible. Las motos eficientes son una solución para la movilidad diaria sin hacer un grito de billetera. Además de ahorrar costos, esta elección también es más amigable con el medio ambiente.

Desde la búsqueda Viva AutomotiveLunes 8 de septiembre de 2025, el último Honda Beat es la moto más popular en la clase económica. El motor ESP de 110cc puede tomar más de 60 km con solo un litro de gasolina. El diseño delgado también hace que esta moto sea ágil para pasar una carretera sólida.

Yamaha Gear 125 viene con un motor más potente, pero sigue siendo económico gracias a la tecnología de Core Blue. El personaje del motor es adecuado para el uso diario y un viaje bastante lejano. El diseño deportivo también es atractivo para los jóvenes.

La dirección de Suzuki también se sabe que es muy económica en el consumo de combustible. El equipaje es grande, por lo que es correcto llevar muchos artículos mientras conduce. Adecuado para aquellos que necesitan una moto práctica y eficiente.



Viva Automotive: New Honda Genio

Honda Genio tiene una apariencia elegante que lo hace destacar en comparación con otras motocicletas económicas. El motor es igualmente económico con el Honda Beat, pero el diseño está más de moda. Esta moto es adecuada para los conductores jóvenes que desean ahorrar pero que aún se ven elegantes.

Yamaha Fazzio Hybrid ofrece una combinación económica y tecnología moderna. El sistema híbrido ayuda a la aceleración más ligera mientras mantiene el consumo de combustible. La apariencia única también es una atracción especial en el camino.

Además del factor de motocicleta, la fuerza impulsora también afecta la eficiencia de la gasolina. Conducir con suave y estable hará que BBM sea más duradero. Por lo tanto, el motor económico puede ser más óptimo si el jinete también es sabio.

Estas nuevas motos también prestan atención a la comodidad. La suspensión suave, los asientos suaves y las características modernas hacen que la experiencia de conducción sea divertida. Entonces, aunque es económico, la calidad no se sacrifica.

La siguiente es una lista de precios para las cinco motos, con estado en la carretera Dki Yakarta:

Honda Beat: IDR 18.98 – IDR 20.38 millones

Yamaha Gear 125: IDR 18.04 millones

Dirección de Suzuki 110: IDR 20.6 – IDR 21.8 millones

Honda Genio: IDR 19.7 millones

Yamaha Fazzio Hybrid: IDR 21.5 millones