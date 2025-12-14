La efusión de corazones de Wardatina Mawa sobre los niños después del matrimonio de Siri de Insanul Fahmi con Inara Rusli

VIVA – Un hombro para llorar Mi amor por mawa sobre los hijos del medio está en el punto de mira del público. En medio de una polémica doméstica que involucra a su marido, Insanul Fahmie Inara Rusli, Mawa eligió hablar desde la perspectiva de una madre. Su última subida a Instagram se considera llena de significado y toca el lado emocional de muchas personas.

Como se sabe, Wardatina Mawa reveló previamente el presunto romance entre Insanul Fahmi e Inara Rusli. Mawa incluso los denunció a los dos a la policía bajo sospecha de adulterio. La situación se volvió cada vez más acalorada después de que Insanul Fahmi e Inara Rusli admitieran que se habían casado en secreto sin el consentimiento de Mawa como esposa legal. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

En medio de este conflicto, Mawa abrió su corazón sobre los niños. Enfatizó que los niños no necesitan padres perfectos, sino una presencia completa y segura.

«Los niños necesitan padres completos, no padres perfectos. Necesitan un padre que todavía esté presente, una madre que se sienta segura y un hogar que se sienta completo», escribió, citado en Instagram @wardatinamawa el domingo 15 de diciembre de 2025.

Sin embargo, Mawa se da cuenta de que no todos los niños están destinados a crecer en condiciones familiares completas. También escribió una reflexión más profunda.

«Pero qadarullah, no todos los hijos de Alá tienen padres completos. No porque no sean dignos de amor, sino porque hay adultos que eligen irse, eligen a otra mujer y dejan heridas que un corazón tan pequeño debe comprender», escribió nuevamente.

Según Mawa, los niños nunca piden a sus padres que se separen. Sólo quieren la misma casa y una sensación de seguridad. Escribió otro conmovedor mensaje.

«Los niños nunca piden la separación, sólo quieren volver a la misma casa», dijo.

Sin embargo, Mawa cree que Dios nunca abandona a los niños heridos por las decisiones de los adultos. Expresó esta creencia en oraciones llenas de refuerzo.

«Y cuando eso no sucede, Alá mismo cuida su corazón. Lo que los humanos dañan, Alá lo repara. Lo que se pierde en el papel de los padres, Alá lo reemplaza con Su amor que nunca desaparece», enfatizó.