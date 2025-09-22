La eficiencia del presupuesto es la clave del bienestar de la comunidad

Yakarta, Viva – El gobierno continúa enfatizando su importancia eficiencia presupuesto En cada línea de gobierno como un paso concreto para acelerar la distribución del desarrollo y mejorar el bienestar de las personas.

La política se considera no solo una demanda fiscal, sino también como una estrategia a largo plazo dirigida a garantizar que cada rupia del dinero estatal realmente tenga un impacto directo en la comunidad.

El profesor de ciencias políticas en la Universidad de Educación de Indonesia (UPI), CECEP Darmawan, recordó la eficiencia del presupuesto para garantizar la calidad de los servicios públicos. Según él, la eficiencia no significa poda masiva.



Ilustración del crecimiento económico

«La eficiencia debe ir acompañada de responsabilidad, transparencia e innovación en la gestión del presupuesto», dijo CECEP en su declaración, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Alentó a los gobiernos locales no solo a depender de los fondos centrales, sino también fortalecer los ingresos locales y crear un clima de inversión saludable.

Este paso de eficiencia presupuestaria también es parte de la reforma burocrática y el fortalecimiento de la calidad del gasto. Espera, con el uso de un presupuesto más específico y libre de residuos, el bienestar de las personas puede mejorarse significativamente y equitativo en toda Indonesia.

Para información, dentro del marco de preparación del presupuesto de ingresos y gastos estatales (Apbn) 2026, ex ministro de finanzas, Sri Mulyani Indrawati, enfatizó que el presupuesto estatal debe diseñarse con el principio de precaución, eficiencia y alinear con la gente.

«El fortalecimiento de la efectividad del presupuesto estatal se lleva a cabo mediante la optimización de los ingresos estatales, el gasto eficiente y efectivo y el financiamiento innovador», dijo.

También declaró que el APBN 2026 estaba dirigido a mantener la continuidad del desarrollo nacional, mejorar la calidad del gasto y ampliar el alcance de los programas de prioridad que tocan directamente a la comunidad, como la educación, la salud y la protección social.

Esta eficiencia no solo se aplica a nivel central, sino que también se fortalece en las regiones.

Luego, el presidente Prabowo Subianto, al abrir la Autonomía de la APKASI, la Expo 2025, agradeció a varias regiones que lograron llevar a cabo una eficiencia significativa en el gasto burocrático y transferirla al sector productivo.

«Debemos reducir el presupuesto que solo se agota para viajes oficiales, reuniones, seminarios, visitas laborales. Lo importante es un trabajo real, no en las visitas de trabajo», dijo el presidente.



Dio un ejemplo de uno de los distritos que pudo ahorrar hasta Rp462 mil millones y usar los fondos para construir un sistema de riego cuyos beneficios fueron de inmediato por los agricultores.

En línea con eso, el Ministro del Interior Tito Karnavian también destacó la importancia de la eficiencia en la distribución de la transferencia a las regiones (TKD).

Según él, TKD debe dirigirse a programas que tocen directamente las necesidades de la comunidad.

«Queremos un gasto regional de manera más eficiente. Los fondos TKD deben usarse realmente en beneficio de las personas, como programas de alimentación nutritivos gratuitos, desarrollo de infraestructura básica y servicios de educación y salud», dijo en una reunión de trabajo con el DPR.

También destacó el éxito del gobierno de Lahat Regency que cortó el gasto oficial y se reunió con el gasto de viaje, luego lo desvió para construir una presa de riego que riegó ocho mil hectáreas de arrozales.