La eficiencia del gasto estatal está en la atención de Puan en medio de la agitación mundial

Yakarta, Viva – Presidente DPR RI Señora. Recuerda al gobierno que planee sabiamente un plan de ingresos estimado y Gasto estatal (RAPBN) 2026 en medio de condiciones globales llenas de incertidumbre.

Según él, la agitación mundial puede ralentizar la economía global, interrumpir la distribución de productos estratégicos, para romper la cadena de suministro industrial.

Él dijo que estas condiciones eventualmente podrían afectar el sector real monetario, fiscal y nacional, a los ingresos de las personas en Indonesia.

Puan espera que estos factores globales sean realmente considerados por el gobierno en la preparación de la política fiscal del próximo año.

Afirmó, el presupuesto estatal como un instrumento importante para mantener la estabilidad económica nacional, apoyar el poder adquisitivo, satisfacer las necesidades básicas de las personas y llevar a cabo el desarrollo, tener un espacio fiscal limitado.

«La necesidad de gastos estatales para el desarrollo siempre será mayor que la capacidad del ingreso estatal. Por lo tanto, el gobierno debe establecer un gasto prioritario en medio del espacio fiscal limitado y un espacio de déficit estricto. El gobierno debe llevar a cabo políticas de gastos efectivas y eficientes», dijo en el discurso de apertura de la Cámara de Representantes de la Cámara de Representantes de la Sesión de Representantes de 2025-2026 en el complejo de porería, Senayan, Jakart, Augusta de la Cámara de Representantes.

Además, Puan enfatizó que el DPR supervisaría que el presupuesto estatal de 2026 redactaría realmente a favor de las personas, fortalecería los servicios públicos y crearía la igualdad económica.

«El parlamento indonesio supervisará que el proyecto de presupuesto estatal de 2026 está realmente dirigido al bienestar de las personas, no solo un número», dijo Puan.