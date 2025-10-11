La educación sobre los coches eléctricos sigue siendo desigual

Bandung, VIVA – La tendencia de los vehículos eléctricos en Indonesia sigue aumentando, pero la difusión del conocimiento aún es desigual. Fabricante de automóviles de China, cherycree que todavía existe una brecha de entendimiento entre la gente de las grandes ciudades y las zonas suburbanas.

El jefe de marcas y marketing de PT Chery Sales Indonesia, Rifkie Setiawan, dijo que la concienciación aumentará coche electrico ha comenzado a crecer en varias ciudades grandes. Sin embargo, las zonas fuera del centro económico no han recibido suficiente información sobre estos vehículos respetuosos con el medio ambiente.

«En realidad, se ha formado, pero aún no completamente. Esto significa que todavía está concentrado en Jabodetabek y en varias grandes ciudades, y aún no ha entrado en otras áreas de la ciudad», dijo en Bandung, Java Occidental, citado. VIVA Automotriz Sábado 11 de octubre de 2025.

Explicó que el progreso de la infraestructura y la disponibilidad de instalaciones de carga son uno de los principales factores por los que la comprensión de la gente en las regiones aún está rezagada. Esta condición hace que los coches eléctricos sean más sinónimo del estilo de vida de las personas en las grandes ciudades.



Lanzamiento de Chery Tiggo Cross CSH Hybrid y Chery Tiggo Cross Sport 1.5T

Según Rifkie, las zonas suburbanas tienen en realidad un gran potencial para el uso de coches eléctricos porque la distancia entre las regiones es relativamente cercana. Los coches eléctricos se consideran más rentables y adecuados para las necesidades de movilidad diaria de las personas de la zona.

«Muchas ciudades pequeñas son realmente adecuadas para los vehículos eléctricos, pero no hay una educación sólida sobre su eficiencia y sus ventajas», afirmó. Espera que la gente fuera de las grandes ciudades también pueda tener acceso a la misma información.

Actualmente, Chery está intentando ampliar el alcance de sus productos para poder ingresar a mercados fuera de las grandes ciudades. Presentan varias variantes tecnológicas, que van desde híbridas hasta totalmente eléctricas, como parte de su estrategia de penetración.

Este paso se tomó para que las personas tengan opciones de acuerdo con las necesidades y la preparación de sus respectivas regiones. Se espera que este enfoque gradual acelere la adopción de vehículos eléctricos en toda Indonesia.

«Aún no (áreas suburbanas). Es por eso que la estrategia de Chery es proporcionar varios sistemas de propulsión alternativos para poder brindar penetración en varias ciudades que no adoptan o aún no han adoptado los BEV directamente», explicó.