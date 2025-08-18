La educación de su hijo quiere ser asistida por Raffi e Irfan, esposo Mpok Alpa: Todavía tengo a su padre

VIVA – Partida MPOK ALPA Se convierte en una tristeza desgarradora para la familia, amigos, para sus colegas. El comediante conocido por su alegre naturaleza y, cuando se deja a un esposo y cuatro hijos. En medio de profunda tristeza que envolvió a la familia, una mano amiga provenía de los amigos más cercanos de MPOK ALPA.

Se sabe que Raffi Ahmad e Irfan Hakim tienen buenas intenciones para ayudar a la educación de los niños MPOK ALPA. Respondiendo a esto, Marido MPOK ALPAAji Darmaji, dando su respuesta. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Reconoció la amabilidad de Raffi e Irfan como amigos de su difunta esposa, pero por otro lado, Aji todavía mostraba un sentido de responsabilidad como padre para sus hijos.

«Sí, todo de un Raffi, Irfan es bueno, por lo que nuestro apoyo nos fortalece a todos y muchas ofertas de cosas buenas como esa», dijo el esposo de MPOK ALPA citado por YouTube Cumicumi el lunes 18 de agosto de 2025.

«Es solo que dije que Dios quisiera, los niños todavía están allí, todavía tengo el Padre.

Afirmó inculcar valores nobles en sus hijos, que no deben rogar, sino que deben ser una persona independiente y dura.

MPOK Alpa y esposo. Foto : Instagram @nina_mpokalpa.

«De hecho, también he ordenado a los niños, dado que tomamos (si) no se nos da, nunca preguntamos así. Porque el profeta ama a las personas más de lo que las personas reciben así, siempre enseño, lo enseño», dijo.

Hasta ahora, la oferta de asistencia de Raffi e Irfan todavía está en la etapa de discusión. El esposo de MPOK Alpa admitió que la promesa de ayudar a la educación de sus hijos ya existía.

«La educación infantil … Hasta ahora, solo dije, simplemente no te preocupes por algo así, lo que sea que esté hablando así, y esto tampoco lo he dejado en claro».

Aun así, se sintió muy agradecido por el sincero cuidado de los amigos de su esposa.

«Muy bien, esa es la figura de los amigos de MPOK, los familiares MPOK, los amigos, es realmente muy bueno como si mi familia sea realmente así», dijo Haru.