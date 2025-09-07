¿La educación de Mulan Jameela está en el centro de atención, en el sector importante del DPR pero los graduados de la escuela secundaria?

VIVA – Las redes sociales ahora se llevan a cabo con una discusión sobre historia educativa Mulan Jameela quien es miembro de la Comisión VII DPR RI. Un internautor cuestionó la capacidad de Mulan Jameela en su trabajo que debería estar estrechamente relacionado con la historia educativa.

Mulan Jameela Dalam Aplicaciones VII DPR RI Se sabe que tiene la tarea de manejar el sector energético, los recursos minerales, la investigación, la tecnología y el medio ambiente. Sin embargo, la historia educativa de Mulan Jameela hizo que muchas personas lo duden.

«Mulan Jameela en la Comisión VII de la Cámara de Representantes, la comisión a cargo de la energía, los recursos minerales, la investigación, la tecnología y el medio ambiente. Mientras solo era un graduado de la escuela secundaria», tuiteó netizen @wwildherry28, citando a Instagram @tante.rempong.oficial, domingo 7 de septiembre 2025.

Como se sabe, antes de convertirse en miembro del Parlamento Indonesio, Mulan Jameela luchó en el mundo del entretenimiento como cantante. Durante su carrera, Mulan Jameela también no estaba en contacto con el mismo campo que vivía en el DPR en este momento.

Pero visto desde el currículo vitae subido a la página oficial de MPR, se dice que Mulan Jameela tomó educación de pregrado del departamento de literatura inglesa en 2021 en la Universidad Nacional. Se sabía que Mulan Jameela se graduó de SMU 01 Garut en 1997.

Sin embargo, los internautas continúan cuestionando cómo Mulan Jameela puede comprender la discusión o los problemas que ocurren en el sector de las tareas en la Comisión VII, dado el grado de su beca del Departamento de Literatura.

«Toda la vida solo tiene experiencia como cantante. ¿Cómo entiende el tema de las cosas anteriores?» Dijo el interno.

Esto hizo la pregunta pública el desempeño de Mulan como miembro del consejo. Además, no solo Mulan Jameela, sino que es muy probable que haya muchas personas con una historia educativa y un trabajo que no sea lineal con las posiciones en el DPR RI.

«Entiende hacer la función de supervisión. Mulan simplemente no entiende qué monitorear, y en el DPR hay cientos de personas como Mulan», agregó.

Sintiendo esto, muchos comentarios negativos conducen a la esposa de Ahmad Dhani. Los internautas están ocupados cuestionando cómo los criterios de una persona pueden convertirse en un representante de las personas que tienen una posición elegante.

«Es el giro de las personas a trabajar, las condiciones deben ser controladas por el elemento de agua de aire de la lavandería del tsunami tsunami tsunami, dispuesto a trabajar bajo la presión del incienso de los insultos.

«Realmente no escapa pero toma una silla que escapa, ¿verdad? ¿Alguna vez has sido viral», dijo otro.

«Sí, criar miembros, sin ver los antecedentes de la educación, hilarantemente el gobierno. El giro de las personas que realmente van a ir según sus campos es muy difícil de encontrar trabajo», dijeron los internautas.