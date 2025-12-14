La edición navideña de SNL tiene el Grinch, Scrooge y más

“Saturday Night Live” tuvo su propia versión de Variedad‘s Actores sobre actores serie en el episodio del 13 de diciembre del programa de sketches.

El «SNLLa versión fue Personajes sobre Personajes e invitó a algunos de los personajes navideños más emblemáticos a interactuar, incluida una discusión con Rodolfo y una perdiz en un peral; el grinch y Scrooge; El pequeño baterista y el pequeño Tim; y la señora Claus y la abuela de “La abuela fue atropellada por un reno”.

Burlando las conversaciones en profundidad sobre el oficio, las discusiones se profundizaron sobre la falta de entrenamiento formal de Rudolph antes de tirar del trineo; la Perdiz convirtiéndose en “familia elegida” con los demás días de Navidad; el tiroteo del Grinch en Whoville; Scrooge dice que no mejoró sus icónicas palabras; Little Drummer Boy interpretando su icónico “Pa rum pum pum pum”; La señora Claus, preocupada de que la abuela estuviera realmente muerta; y muchos otros chistes de la cultura pop.

Josh O’Connor presentó el episodio de esta semana de «SNL», con la invitada musical Lily Allen.

Este edición de la temporada de Actores sobre Actores incluye animadas charlas entre parejas como Ariana Grande (“Wicked: For Good”) y Adam Sandler (“Jay Kelly”); Julia Roberts (“After the Hunt”) y Sean Penn (“Una batalla tras otra”); Dwayne Johnson (“The Smashing Machine”) y Brendan Fraser (“Rental Family”); Oscar Isaac (“Frankenstein”) y Teyana Taylor (“Una batalla tras otra”); y Jennifer Lawrence (“Die My Love”) y Leonardo DiCaprio (“Una batalla tras otra”).