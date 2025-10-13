La edad media de los jugadores de la selección de Indonesia en 2030 será superior a los 30 años, ¿estás seguro de que llegarás al Mundial?

Jacarta –Las cargas de dos populares cuentas de fútbol en Instagram, @detikbola y @footballfreakid, están siendo ampliamente discutidas por el público después de mostrar las edades proyectadas de los jugadores. Selección Nacional de Indonesia en 2030.

El post destaca cuántos de los principales jugadores de Garuda tendrán más de 30 años durante la fase de clasificación copa del mundo Comienza 2030.

La cuenta @detikbola subió previamente una foto del plantel principal de la selección nacional con información sobre sus edades en julio de 2030.

Mientras tanto, la cuenta @footballfreakid agregó una lista completa de jugadores con edades detalladas en la clasificación. Copa del Mundo 2030 (en 2028), lo que hace suponer que más de la mitad de la plantilla tendrá más de 30 años.

Más de la mitad de los jugadores tendrán 30 años o más

En la lista compartida por Football Freak ID, se predice que varios jugadores senior tendrán 35 años o más:

Sandy Walsh (35 años)

Marc Klok (35 años)

Jordi Amat (36 años)

Shayne Pattynama (33 años)

Thom Haye (33 años)

Rizky Ridho (27 años)

Jay Idzes (28 años)

Maarten Paes (29 meses)

Justin Hübner (24 años)

Mauro Zijlstra (23 años)

Mientras tanto, jugadores relativamente jóvenes de la plantilla actual como Marselino Ferdinan (24 años), Rafael Struick (25 años) y Elkan Baggott (25 años) serán el foco de regeneración en este período.

«Más de la mitad de la plantilla convocada para la cuarta ronda de clasificación tendrá ahora 30 años o más», escribió la cuenta @footballfreakid en su comunicado.

El relato también cuestionaba las posibilidades de Indonesia en el futuro añadiendo un breve título: «¿Todavía hay esperanza?».

Advertencia a PSSI sobre la regeneración

Ambas publicaciones resaltan el mismo tema: la importancia de la regeneración y el desarrollo de los jugadores jóvenes.

«El PSSI debe prestar atención al desarrollo de los jóvenes si quieren seguir compitiendo para clasificarse para la Copa del Mundo de 2030», escribió @detikbola.

Destacaron que, aunque algunos jugadores veteranos todavía podrían aparecer en la fase de clasificación, el PSSI debe buscar inmediatamente a sus sucesores.

«A partir de la fase de clasificación, estos jugadores pueden seguir jugando, pero tienen que encontrar sucesores», añade el informe.

Respuesta de los internautas: entre realista y optimista

Las cargas de las dos cuentas atrajeron inmediatamente miles de comentarios.

Algunos internautas creen que la experiencia de los jugadores veteranos puede ser en realidad un activo importante, mientras que otros destacan la necesidad de una regeneración más rápida.