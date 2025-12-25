La economía no estará bien en 2026

Jacarta – El dos mil dos cinco ha sido un año convulso para economía global. Tensiones comerciales, crecimiento desigual aunque todavía moderado y preocupación por la inflación y sus picos deuda se convirtió en la principal característica de la economía mundial a lo largo de este año.

Sin embargo, no se espera que estos problemas disminuyan en 2026. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que el crecimiento económico mundial se desacelerará del 3,2 por ciento en 2025 al 2,9 por ciento el próximo año.

La institución, que está formada por 38 países económicos avanzados, evalúa que la economía mundial es bastante fuerte, pero sigue siendo frágil.

En abril de 2025 se produjo una gran conmoción, cuando el presidente de los Estados Unidos (COMO) Donald Trump impuso un nuevo régimen arancelario radical para reformar los flujos comerciales globales y reducir el déficit de su país.

Esta política provocó agitación en el mercado, incertidumbre en el mundo empresarial y ajustes en las cadenas de suministro globales, como se cita en el sitio. DWJueves 25 de diciembre de 2025.

Aunque Washington ha alcanzado una serie de acuerdos con sus socios comerciales, los aranceles promedio estadounidenses aumentaron bruscamente del 2,5 por ciento cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero de este año al 17,9 por ciento, el nivel más alto desde 1934, según cálculos del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale.

Se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos decida en 2026 si el presidente tiene autoridad para imponer aranceles con el pretexto de una emergencia nacional sin la aprobación del Congreso.

Muchos observadores esperan que el tribunal confirme un fallo de un tribunal inferior que declaró ilegales los aranceles de Trump. Sin embargo, el gobierno estadounidense todavía tiene la oportunidad de encontrar otras lagunas legales para mantener algunas de estas políticas.

Guerra comercial Estados Unidos y Porcelana También se prevé que continúe. Aunque los dos países acordaron una tregua comercial de 12 meses después de que Donald Trump y el presidente Xi Jinping se reunieran en octubre de 2025, las rivalidades estratégicas siguen siendo prominentes.

«El acuerdo se parece más a un alto el fuego que a una paz a largo plazo. La competencia geopolítica, especialmente en tecnología de defensa, inteligencia artificial (IA), computación cuántica y robótica, seguirá impulsando el uso de aranceles y sanciones económicas», dijo Rajiv Biswas de Asia Pacific Economics.

Se estima que la economía de China seguirá creciendo a alrededor del 5 por ciento en 2026. Sin embargo, aún acechan problemas estructurales, como el envejecimiento de la población, la disminución de la productividad del capital y el exceso de capacidad en el sector industrial pesado.