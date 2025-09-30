La economía no es la causa del divorcio, Bedu aparentemente no pudo crear una familia Sakinah

VIVA – Comediante famoso, BeduAsista a la primera agenda de juicio de la demanda divorciado Contra su esposa, Irma Kartika, que se celebró en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el martes 30 de septiembre de 2025.

La presencia de Bedu fue acompañada por el poder de su ley, Dendy Zuhairil Finsa, llamó la atención de los medios de comunicación que buscaban una explicación oficial de la represión de su hogar que se había construido durante años.

En su declaración ante los medios de comunicación, Bedu negó firmemente la especulación que declaraba que los factores económicos eran los principales desencadenantes de su decisión de separarse.

«No es un problema económico», dijo Bedu, cuando se conoció en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el martes 30 de septiembre de 2025.

Esta declaración también desestimó la sospecha del público que a menudo asoció el divorcio de los artistas con problemas financieros.

Además, Dendy Zuhairil Finala como abogado de Bedu, dio una explicación más detallada de la raíz de los problemas que afectaron al matrimonio de su cliente. Según Dendy, la decisión de separarse se tomó porque Bedu e Irma Kartika ya no se consideraban en línea en la visión y la misión del matrimonio. La discreción luego desencadena disputas que ocurren continuamente y difíciles de superar.

«La razón es porque ya no está de acuerdo con su visión y misión, una disputa continua, por lo que no puede crear una familia Sakinah, Mawaddah, Warahmah», explicó Dendy.

Según estas condiciones, ambas partes finalmente llegaron a un acuerdo para cuidar al niño separándose, lo que indica que esta separación era un término medio aprobado para el bien común.

El propio Bedu admitió que había luchado durante mucho tiempo con varios problemas en su matrimonio, y varias veces habían atravesado una tormenta doméstica.

Sin embargo, como ser humano ordinario, es consciente de las limitaciones para tratar con patrones de problemas recurrentes. La decisión de divorcio, según Bedu, no es una forma de incapacidad para ser paciente, sino un esfuerzo estratégico para encontrar la mejor solución para todas las partes.

Expresó su preocupación de que los problemas a largo plazo continuaron repitiendo y haciendo que su cubierta doméstica funcionara en el mismo patrón sin ningún progreso o cambio positivo.

«La paciencia es pesada, porque el regalo es el cielo, pero quiero ser paciente en otras cosas. Esto (divorcio) podría no ser porque somos impacientes, pero estamos buscando una solución», dijo Bedu.

«Preocupado de que los viejos problemas ocurran, nuestro hogar volverá a correr así. Entonces, estamos de acuerdo en hacer las paces en situaciones como esta», concluyó.

La sesión de divorcio de Bedu e Irma Kartika está programada para continuar en las próximas dos semanas. Este aplazamiento se llevó a cabo para verificar la dirección de la residencia de ambas partes, considerando que Bedu e Irma se informó que no vivían en casa.