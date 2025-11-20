La economía mundial aún está llena de incertidumbre, Purbaya destaca la dinámica entre Estados Unidos y China

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa dijo que la tensión geopolítica actual entre Estados Unidos (COMO) Y Porcelana se ha aliviado más que la condición anterior.

Sin embargo, Purbaya admitió que en general la situación económica global sigue envuelto en diversas incertidumbres cuyo impacto en la economía nacional debe ser vigilado.

«Incertidumbre economía «(Global) continúa hasta el día de hoy, a pesar de que las tensiones (geopolíticas) entre Estados Unidos y China están comenzando a disminuir», dijo Purbaya en la conferencia de prensa de OUR APBN de noviembre de 2025, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Por otro lado, Purbaya admitió que en realidad hay otras señales positivas que indican que la economía mundial mejorará en el futuro.

Uno de ellos son las medidas adoptadas por el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, también conocida como la Reserva Federal, que hasta la fecha ha recortado su tipo de interés de referencia dos veces seguidas.

Además, continuó Purbaya, actualmente el aspecto de la demanda global sigue expandiéndose, lo que se puede ver en el índice de gerentes de compras (PMI) manufacturero en el nivel de 50,8 en octubre de 2025. Además, el PMI manufacturero Indonesia registró en una posición superior, concretamente 51,2.

Aunque considera que el crecimiento económico de China se está desacelerando, concretamente a sólo un 4,8 por ciento en el tercer trimestre de 2025, Purbaya dijo que en general el crecimiento económico de los países de la región de la ASEAN tiende a seguir siendo resistente.

Por ejemplo, el crecimiento económico de Indonesia creció un 5,04 por ciento, Vietnam creció un 8,23 por ciento y la economía de Malasia también registró un crecimiento del 5,04 por ciento en el tercer trimestre de 2025.

«La economía de China todavía se está desacelerando a pesar de que las economías de los (países) de la ASEAN, incluida Indonesia, tienden a permanecer resistentes», dijo.