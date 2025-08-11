





El ministro de Defensa, Rajnath Singh, describió el domingo Economía de las Indias Como el más «apuesto y dinámico» del mundo y dijeron que algunas personas que tienen la actitud de «Somos el jefe de todos» no les está gustando. Los comentarios de Singh vienen en medio de altas tarifas anunciadas por los Estados Unidos sobre bienes importados de la India.

La velocidad con la que la India avanza, ningún poder en el mundo puede evitar que se convierta en un gran poder a nivel mundial, dijo Singh en su dirección después de realizar Bhoomi Pujan de una unidad de fabricación de entrenadores de ferrocarril del Bharat Earth Movers Limited (BEML) en Madhya Pradesh’s Raisen District.

«Hoy, si algún país tiene una economía directa y dinámica, es la economía de la India», afirmó. El Ministro de Defensa, sin nombrar a nadie, dijo que a algunas personas no les gusta el rápido desarrollo de la India y que no pueden digerirlo.

«Piensan que somos el jefe de todos y cómo está avanzando la India? India Ir a países del mundo, se vuelven más caros que las cosas hechas en esos países, y se vuelven tan caras que la gente del mundo no las compra ”, dijo.

