La economía es difícil, ¡no sirva dinero!

Yakarta, Viva -Duana del cuarto presidente de la República de Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny wahid Hablé sobre los asignaciones en el hogar de los miembros DPR RI que alcanzó RP50 millones por mes.

Leer también: Bi pede Economy Indonesia 2025 puede traducir el 5 por ciento



Según Yenny, la cantidad de asignación no es del todo correcta. Además, en el medio de la situación economía una sociedad difícil.

También invitó a todos los funcionarios estatales a detenerse y no desperdiciar dinero.

Leer también: El paso de Rupia en el gas, fortaleció un 1,29 por ciento en agosto de 2025 frente al dólar estadounidense



«Apello a todos los funcionarios para que se abstengan en esta economía muy difícil», dijo Yenny Wahid a los periodistas en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, Central Yakarta, citado el sábado 23 de agosto de 2025.

«La gente está gritando, debemos abstenernos de gastar dinero en necesidades que no son necesidades principales», continuó.

Leer también: Tasas de interés de Bi Prune, esta es la proyección de la economía indonesia en el futuro



Yenny espera que las instalaciones para funcionarios estatales puedan reducirse y usar impuesto Puede estar más optimizado para satisfacer las necesidades de la comunidad en general.

Dio un ejemplo, los impuestos se pueden usar para los subsidios de MIPYME que se consideran mucho más útiles. En comparación con cumplir con las asignaciones en el hogar para los miembros del DPR.

«Por ejemplo, los subsidios de MIPYME son mucho más importantes. Ahora el programa gubernamental de DKI, por ejemplo, subsidios o impuestos de impuestos para casas de menos de RP2 mil millones, casas bajo RP650 millones, usa dinero público para dichos programas. Por lo tanto, aliviar a las personas, ni siquiera las instalaciones oficiales se convierten en una carga para las personas», dijo.

Anteriormente, el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Adies Kadir, aseguró que el salario de los miembros del parlamento indonesio no aumentara, pero hubo beneficios adicionales en forma de asignación de la Cámara de Rp50 millones por mes.

Dijo que las asignaciones adicionales reemplazaron la residencia oficial del parlamento indonesio que ahora se ha ido. De esa manera, la asignación oficial del hogar se da con el nominal ajustado.

«Por lo tanto, la asignación de vivienda de DPR es de Rp50 millones, precisamente aproximadamente Rp. 58 millones, recibieron alrededor de RP50 millones», dijo Adies en el complejo del Parlamento, Yakarta, martes 19 de agosto de 2025.