La economía de los Estados Unidos está amenazada con el colapso, se dice que el «cierre del gobierno» es un desencadenante de crisis

Yakarta, Viva – El gobierno federal de los Estados Unidos está de vuelta al borde de cierre, a menos que el Congreso pueda llegar a un acuerdo de financiación antes del inicio del nuevo año fiscal el 1 de octubre de 2025.

Si no se logra un compromiso, los fondos se detendrán y los servicios públicos se interrumpen. Economía estadounidense en sí mismo está en una condición frágil.

Ocho meses ingresando al segundo mandato del presidente Donald TriunfoLa economía ha sido cargada por aranceles globales que hacen que los precios aumenten, la terminación del empleo (despidos) y la deportación masiva que reduce la oferta laboral.

«La economía es bastante vulnerable», dijo Mark Zandi, jefe de economista de Moody’s Analytics, según lo citado por NY Times, el lunes 29 de septiembre de 2025. «En un momento más resistente, pensé que incluso un apagado prolongado no frustraría la economía.

La fecha límite se establece el 30 de septiembre a las 23.59, hora local. Si el Congreso y la Casa Blanca no llegan a un acuerdo, la mayoría de los servicios gubernamentales se detendrán.

El cierre previamente mostró un impacto directo en la vida diaria. Parques nacionales, museos, algunas inspecciones de seguridad alimentaria, para que los servicios para pequeñas empresas puedan ser interrumpidas.

Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump.

Los grandes programas como el Seguro Social y Medicare continúan funcionando, pero se pueden obstaculizar servicios adicionales como la publicación de tarjetas nuevas.

El programa de asistencia nutricional para mujeres, bebés y niños o WICS también tiene el potencial de verse afectado, donde a partir del 1 de octubre, este programa no puede aceptar nuevos participantes sin fondos adicionales del Congreso.

«La disminución del gasto federal agudo y prolongado generalmente da un efecto en la cadena, reduciendo el gasto del consumidor, los contratistas privados y otras actividades comerciales», dijo Ryan Sweet, jefe del economista estadounidense de Oxford Economics.

Gregory Daco, jefe de economista en Ey-Parthenon, dijo que esta condición era muy diferente a la del pasado. «No todo el cierre es el mismo, dependiendo de cuán difícil sea la economía», dijo. «Ahora, la economía parece perder impulso».

Michael R. Strain, Director de Estudio de Política Económica del American Enterprise Institute, destacó el riesgo de los mercados financieros. «Cuanto más se realice el cierre, más cuestionable es la capacidad básica del gobierno para funcionar», dijo.

«El mercado podría perdonar el cierre a corto plazo, pero cuanto más se produce, los temores de la estabilidad del gobierno de los Estados Unidos se están haciendo más grandes».

Además, el presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell, describió anteriormente las desafiantes condiciones económicas de los Estados Unidos, con los antecedentes de la primera matanza de tasas de interés en los últimos meses.

Además, el impacto del cierre también puede tratarse de la disponibilidad de datos oficiales. Incluso la Oficina de Estadísticas Laborales (Oficina de Estadísticas Laborales) puede tener que detener la operación si la financiación se detiene.