La economía de los creadores se traslada a los principales medios de comunicación en Mipcom

Además de albergar el liderazgo de YouTube por primera vez, Mipcom de este año también centró la atención en los diferentes modelos que impulsan la economía de los creadores en una sesión repleta el martes por la mañana.

Presentado por el director ejecutivo de “What’s Trending” Shira LazarLos Creator Upfronts presentaron a Callum McGinley, también conocido como «Callux», y Ben Doyle, también conocido como «Rvbberduck», de Después de la fiesta Studios, seguido por Sean Atkins de Dar Mann Studios y para estar estancado, TuberíaVicepresidente de asociaciones con creadores.

A Callux y Rvbberduck se unió en el escenario Nella Rose, una YouTuber y presentadora muy popular que anteriormente participó en la serie de telerrealidad del Reino Unido «I’m A Celebrity Get Me Out of Here» y tiene más de 4 millones de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube. Rose anunció su nuevo programa “The Nella Rose Show”, que After Party Studios producirá y presentará a posibles socios de transmisión y transmisión.

No es la primera vez que el mercado televisivo de Cannes analiza en profundidad el negocio de la creación digital. Hace una década, como recordó la jefa de Mipcom, Lucy Smith, a la audiencia durante su presentación, la conferencia organizó el Mip Digital Upfront, una iniciativa única que, según ella, fue «bien recibida, pero se sintió un poco prematura para el mercado». La economía de los creadores está ahora “dando forma al futuro del entretenimiento” y cada vez hay más asociaciones con los medios tradicionales, como lo ilustra El reciente acuerdo de BBC Studios con YouTube discutido el lunes por la vicepresidenta senior digital de BBC Studios, Jasmine Dawson, y el jefe de YouTube en EMEA, Pedro Pina.

Durante la sesión After Party, Rvbberduck dijo que conoció a Callux en 2015 en una campaña de KFC llamada «La vuelta al mundo en 99 conciertos», donde notó una desconexión entre lo que el cliente quería de Callux, que era un «formato de entretenimiento que era esencialmente un anuncio de pollo de formato largo», y lo que el director aspiraba a hacer, que era hacer «cosas locas» con una audiencia en mente.

«Cuando regresamos a Londres, decidimos iniciar nuestros propios estudios para cerrar la brecha entre lo convencional y lo digital», dijo Callux, y «convertirnos en los productores número uno del contenido culturalmente más relevante de Internet».

«Hicimos esto pensando como un creador», dijo. La empresa se expandió a un equipo de más de 30 personas que «abordan cada proyecto como si fueran creadores», lo cual, según él, es clave porque «estas plataformas sociales fueron construidas y esculpidas por creadores». En última instancia, After Party Studios ha logrado posicionarse “claramente en este punto intermedio entre creadores, marcas y comisionados”, dijo Callux. Algunas de las colaboraciones de la marca con emisoras incluyen el programa de Channel 4.0 “Hear Me Out” y la serie “Scenes” de Sky Sports para fanáticos del fútbol de próxima generación.

Todavía queda trabajo por hacer para encontrar un terreno común en términos de tono y libertad creativa. Rose habló sobre sus diferentes experiencias trabajando para televisión en programas como “Soy una celebridad, sácame de aquí” y para medios digitales, enfatizando el hecho de que todavía hay mucha más libertad creativa en el espacio digital.

«Hay una gran diferencia con los reality shows; están escritos de principio a fin. Y mucha gente no lo sabe… Mientras que en los medios digitales, puedo ser 100% yo mismo y mi audiencia se identifica mucho más con cómo soy en realidad en lo digital que en la televisión», dijo Rose. Su próximo formato, “The Nella Rose Show”, que After Party Studios está desarrollando de forma independiente, buscará capturar su espontaneidad desquiciada incluso si se presentará a las emisoras en el futuro.

En Dhar Mann Studios, Atkins habló sobre cómo la compañía, que se especializa en cortometrajes con guiones inspiradores, se ha convertido en uno de los mayores creadores en Facebook y YouTube, con 143 millones de seguidores en todo el mundo.

Dijo que «lo bueno de contar historias es que es bastante universal, particularmente con lo que hacemos, que se basa exclusivamente en las emociones humanas» y «trata temas como la aceptación o el rechazo y la desigualdad».

Atkins, quien se unió a Dhar Mann Studios en 2024 y anteriormente dirigió MTV y trabajó como director digital en Discovery, dijo que la marca también ha prosperado al tener operaciones eficientes.

Dijo que Dhar Mann Studios produce cinco horas y media de programas de televisión cada semana con sólo nueve equipos, funcionando alrededor de 18 horas al día, siete días a la semana.

«Si entraras en el lote, parecería que hubieras entrado en un lote de Warner Bros. o que hubieras ido a Pinewood aquí en el Reino Unido. Pero en términos de cómo funciona en comparación con el tipo de medios tradicionales, es mucho más sencillo y mucho más eficiente porque eso es lo que requiere la economía», dijo Atkins. «Es como si, si quieres hacer una película, necesitas miles de personas. Si quieres hacer un programa de televisión, necesitas 100 personas. Para hacer un programa por cable, necesitas decenas. Y si quieres hacer un programa digital, una. Es simplemente una curva exponencial».

Atkins también habló sobre el modelo de ingresos de Dhar Mann Studios, que, según él, proviene de diferentes fuentes. Uno de ellos es el reparto básico de ingresos, donde el creador recibe aproximadamente la mitad del dinero generado en seis plataformas; el segundo son los acuerdos de marca, que en realidad son más lucrativos para los creadores y representan aproximadamente entre el 50% y el 60% de sus ingresos; y luego el desarrollo de negocios auxiliares donde Dhar Mann Studios trabaja con su agencia, Fifth Order, para ayudar a los creadores a administrar sus activos.

Los Upfronts concluyeron con una discusión sobre la distribución con Chikumbu de Tubi, quien dijo que el servicio AVOD era un destino atractivo para los creadores debido a su poderoso alcance. «Hemos aumentado nuestra audiencia de fans a más de 100 millones de usuarios activos mensuales, muchos de ellos son de la Generación Z y millennials», señaló. El ejecutivo afirmó que el 70% de ellos “quiere contenidos de cineastas independientes, pero también de creadores”. Hasta ahora, Tubi cuenta con una gran biblioteca de «casi 300.000 episodios y un sistema de recomendación realmente sólido» y el objetivo final de la plataforma es construir un «verso de creadores».

“[It’s] un lugar donde los creadores pueden tener un camino hacia Hollywood pero también conservar su auténtica creatividad”, dijo Chikumbu.

Lazar, quien fue anfitrión del Mip Digital Upfront hace 10 años, dijo Variedad En una charla post mortem, el escaparate ofreció “tres perspectivas” sobre el sector. Señaló que After Party Studios es “una empresa fundada por creadores” que “se asocia con otros creadores, lanza programas en sus plataformas que los financian de manera rentable y luego busca otros acuerdos de distribución o decide aprovechar la popularidad para conseguir algunos acuerdos”, mientras que Dhar Mann Studios se construyó en torno a la personalidad de su creador y se ha expandido hasta convertirse en una potencia de producción. «No sólo lo hace para su propia plataforma, sino que lo hace para otras, creando otros formatos con talentos y haciendo guiones y formatos largos de manera exitosa y monetizando también», dijo Lazar. Mientras tanto, en el lado de la distribución, Tubi ilustra cómo “los streamers están haciendo estas asociaciones con los creadores con su archivo y biblioteca, de manera similar a como lo hicieron los medios tradicionales”, continuó.

En Mipcom de este año se han anunciado varias colaboraciones con empresas de medios tradicionales, entre ellas Banijayla asociación con YouTube para lanzar un Laboratorio de creadores de entretenimiento en Francia y su adquisición de una participación mayoritaria en el sello holandés Werktitel.