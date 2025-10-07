La dureza de la golfista se presentó en el Torneo Ladies Ceria de septiembre 2025

VIVA – Torneo golf El prestigioso Torneo de Golf Ladies Ceria 2025, titulado Septiembre, se celebró con éxito y con plena emoción en el Riverside Golf Club, Bogor, Java Occidental, el fin de semana pasado. Este evento es un encuentro entre competencias, recreación y estilo de vida de lujo de los amantes del golf en el país.

Desde la mañana, la atmósfera del campo verde de Riverside parece viva. Paraca golfistas Putri y Putra acudieron en masa para realizar el Tee Off a partir de las 06:45 WIB, marcando el inicio de la competencia llena de deportividad y unión.

«El golf no es sólo un deporte, sino un estilo de vida que presenta una experiencia memorable. A través de Ladies Sept Cheers, queremos compartir el espíritu de alegría y unión con toda la comunidad de golf», dijo Rusminingsih, gerente de marketing de Riverside Golf Club.

El torneo, que se celebró en un terreno verde de 90 hectáreas, no sólo destacó la competición, sino también el ambiente premium que caracterizó a Riverside.

Con un desafiante diseño de 18 hoyos Par 72, este campo vuelve a demostrar que es uno de los mejores destinos de golf de Indonesia.

Además de luchar por el título, este torneo también presenta una variedad de sorteos y grandes sorteos con premios de metales preciosos, así como la categoría hoyo en uno con premios espectaculares como el Honda Brio Satya CVT en el hoyo 4 y el Hyundai Stargazer Active en el hoyo 11.

La emoción se hizo sentir cada vez más cuando los participantes e invitados disfrutaron juntos en medio del hermoso ambiente natural de Riverside.