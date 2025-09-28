La duración de la presentación a los hallazgos de las bacterias es la principal causa de envenenamiento por MBG en West Bandung

Bandung, Viva – Jefe de la Unidad de Implementación Técnica Regional de Labkesda (UPTD) de la Oficina de Salud de Java Occidental, el Dr. Ryan Bayusantika Ristandi reveló la causa principal envenenamiento Cientos de estudiantes después de comer el menú Comer nutritivo gratis (Mbg) en el distrito West Bandung No hace mucho.

Basado en los resultados del examen de las muestras de MBG consumidas por los estudiantes en el Laboratorio de Salud Regional (Labkesda), West Java, mostró los hallazgos bacterias Salmonella y Bacillus cereus en los alimentos causan envenenamiento.

Leer también: Envenenamiento de masa de la matriz debido a MBG, Prabowo: alerta, no para ser politizado



«Nuestros resultados de examen muestran la presencia de bacterias de deterioro, a saber, Salmonella y Bacillus cereus, que se originó en el componente de carbohidratos en los alimentos», dijo Ryan en Bandung, el domingo 28 de septiembre de 2025.



Menú nutricional gratuito Foto : Viva.co.id/rinna Purnama (Depok)

Leer también: La absorción de MBG se considera lenta, vicepresidente de BGN: la calidad de los alimentos es más importante que la cantidad



Según el médico Ryan, una de las principales causas de contaminación es el tramo de preparación para la presentación de alimentos que es demasiado largo, lo que permite que las bacterias se multipliquen.

«Si los alimentos se almacenan a temperatura ambiente de más de seis horas, especialmente sin controlar la temperatura correcta, el riesgo de cultivar bacterias es muy alto», dijo.

Ryan enfatizó la importancia de mantener la higiene en el procesamiento de alimentos, desde el uso de agua limpia hasta la limpieza del oficial de la cocina. Sugirió que los alimentos almacenados a temperaturas superiores a 60 grados centígrados o menos de 5 grados centígrados para evitar la descomposición.

«Los ingresos también deben usar guantes, ropa limpia y asegurarse de que no haya contaminado de otros materiales», dijo.

La Oficina de Salud de Java Occidental también apeló a todas las partes involucradas en el programa MBG para endurecer los protocolos de seguridad alimentaria para evitar que ocurran eventos similares en el futuro.

Anteriormente, más de 1,333 estudiantes supuestamente experimentaron envenenamiento masivo después de comer los alimentos del Programa de Nutrición Nutritiva (MBG) en el distrito de Cipongkor, West Bandung Regency, al cálculo del viernes (9/26).

Además de West Bandung, algún tiempo antes, hasta 657 personas experimentaron síntomas de envenenamiento debido al consumo de MBG en el distrito de Kadungora, Garut Regency.