La duda sobre ECI crece y crece







Durante algunos años, un segmento de votantes indios ha cuidado profundas sospechas sobre las máquinas de votación electrónica, creyendo que están manejados para transferir votos emitidos para la oposición a la Partido Bharatiya Janata. Esta fue su explicación, aunque sin evidencia, para la invencibilidad electoral del BJP. Su sospecha ahora ha dado paso a la preocupación popular de que aquellos que presionan los botones EVM podrían ser votantes fraudulentamente en la lista de rollos electorales. La falla no está en máquinas, sino en humanos, por así decirlo.

La nueva preocupación ha emanado de la presentación del líder del Congreso Rahul Gandhi la semana pasada. Estableció persuasivamente que Mahadevapura, uno de los siete segmentos de la Asamblea de la circunscripción central de Bangalore Lok Sabha, tenía en sus rollos electorales sobre un lakh falso votantes. Menos de estos votos, el Congreso habría aturdido a casa, no el BJP, que ganó Bangalore Central en 32,707 votos en las elecciones de 2024 Lok Sabha, Gandhi afirmó no razonable.

No hay certeza de si todos los votantes falsos de un lakh ejercieron su franquicia en Mahadevapura. Gandhi mostró, al menos, dos recibos de votación firmados por un Shakun Rani. Sin embargo, el problema aquí no es solo la cantidad de votantes falsos que realmente presionaron los botones EVM, sino su inclusión en los rollos electorales de Mahadevapura basados en información palpablemente falsa.

Echa un vistazo a los datos que Gandhi proporcionó: alrededor de 12,000 fueron registrados como votantes más de una vez en Mahadevapura. Esto es un sorprendente dado que los rollos electorales están digitalizados, evitando la necesidad de verificar manualmente los registros duplicados, triplicado o incluso cuadruplicado. Se mostraron miles que residen en direcciones falsas o no válidas, con calles con el número cero. Decenas de personas afirmaron que vivían en el mismo apartamento de una habitación que no podrían haber compartido. Los rollos electorales enumeraron personas con fotos que estaban miniaturizadas o faltaban. Ninguno de los votantes por primera vez tenía entre 18 y 23 años de edad.

Desafía el sentido común que estos votantes lakh arriesgarían el castigo al proporcionar información falsa sin tener la intención de votar. También es lógico suponer que un gran porcentaje de estos Votantes falsos proporcionó direcciones falsas porque no residían en Mahadevapura, y estaban, al mismo tiempo, seguros de que no serían excluidos de las rollos electorales en este recuento. ¿Qué explica su certeza?

La inclusión de aquellos en Mahadevapura que proporcionaron información falsa, obvia de un vistazo, sugiere que los funcionarios de la Comisión Electoral de la India fueron culpables de negligencia grave, o albergaban una intención insidiosa insondable, o se les indicó que atraviesen estas anomalías. Cualquiera de la forma en que mires a Mahadevapura, la santidad de sus rollos electorales está disminuida. Una lista fraudulenta de votantes no puede sino viciar el proceso electoral.

Sin embargo, el pantano de un lakh de votantes falsos en Mahadevapura es más profundo que el aparente. ¿Cómo pudieron aquellos que supuestamente votaron varias veces dado que sus dedos fueron abundados con tinta indeleble? ¿Poseen una solución para eliminar la tinta? ¿O fue que los funcionarios de los puestos de votación no tintaron sus dedos o les permitieron votar a pesar de sus dedos tintos? ¿No coincidieron con la cara del votante con sus fotos? Sobre todo, ¿por qué no los agentes de votación del Congreso¿Qué reglas Karnataka, se opone a las trampas electorales? ¿Fueron sobornados o amenazados para mantener a mamá?

No sabemos las respuestas a estas preguntas, pero se puede decir con certeza que la realización de las elecciones de la ECI se ha vuelto cada vez más descuidada. Sin embargo, para Gandhi, Mahadevapura ilustra vívidamente que el ECI ha sesgado deliberadamente el sistema una vez robusto para garantizar que el BJP conserve su control sobre el poder. La propuesta de Gandhi ahora tendrá muchos tomadores, sobre todo porque el gobierno de la Unión tiene una voz decisiva al elegir los comisionados de la ECI.

Otra razón para que las personas duden de la neutralidad del ECI es su propia opacidad. Siempre se ha opuesto al conteo del 50 por ciento, y mucho menos al 100 por ciento de los senderos de auditoría en papel verificable de los votantes, o VVPAT, se resbalan en todas las circunscripciones. Cuando periodista Poonam Agarwal interrogó la ECI de la diferencia entre el número de votos encuestados y los votos contados, los datos de su sitio web desaparecieron. Más recientemente, el gobierno modificó las reglas ECI para negar el acceso público a las imágenes de CCTV de las cabinas de votación en el día de votación. El metraje podría haber ayudado a verificar la acusación de votación falsa. Se niega a proporcionar rollos electorales legibles por máquina para frustrarse, al parecer, su análisis rápido e incisivo.

El ECI tampoco ha logrado proporcionar una explicación convincente sobre cómo se agregaron 40 votantes lakh a los votantes de Maharashtra en los cinco meses entre el Lok Sabha y las elecciones de la Asamblea del año pasado, en contraste con solo 32 lakh nuevos votantes que se agregan en los cinco años anteriores. A partir de 2004, en todos los ciclos electorales anteriores, un número sustancialmente mayor de votantes aumentaron las tiradas electorales de Maharashtra durante cinco años que en cinco meses entre el Lok Sabha y las elecciones de la Asamblea. Gandhi citó a Mahadevapura como una explicación para el aumento en los rollos electorales de Maharashtra.

La presentación de Gandhi ha llegado a raíz de la inquietud sobre la revisión continua de Rollos electorales de Bihar profundización. Ya se han eliminado 65 votantes lakh que estaban en las listas electorales anteriores. Es probable que este número crezca cuando el ECI publique la lista final de votantes para Bihar. En lugar de tratar de intimidar a Gandhi, el ECI debe sofocar la creciente impresión de que la democracia india necesita ser salvada de él.

El escritor es periodista senior y autora de Bhima Koregaon: desafiante casta.

