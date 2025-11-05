La Dra. Aisyah Dahlan revela cómo reprender a un marido equivocado sin herir los sentimientos

Jacarta – Argumentos entre marido Y esposa Es algo común que sucede durante el matrimonio. De hecho, mucha gente piensa que si no hay discusiones entonces hay que cuestionar el matrimonio de la pareja. Porque las discusiones en el hogar pueden ser un medio para fortalecer la relación entre marido y mujer.

Pelear en sí es normal, pero también es importante que cada pareja encuentre una manera de resolver los problemas entre socios. Una forma es reprender a tu pareja si se equivoca. Reprender a su pareja a veces puede empeorar las cosas, como lo suelen ver varias esposas.

Entonces, ¿cómo reprendes a tu marido? Respecto a esto, Dra. Aisyah Dahlan, hable. Explicó que era importante que las esposas supieran que al reprender a sus maridos no debían hacerlo delante de otras personas, ni siquiera delante de sus hijos.

«A los hombres no les gusta que los reprendan delante de otras personas, incluso delante de los niños, incluso si el niño es un bebé. Los maridos nunca reprenden a sus esposas delante de los niños, si sus amigos las reprenden, no se enojan. Ese es el lado psicológico porque hay un programa en el cerebro», dijo Aisyah Dahlan, citado en una transmisión de YouTube.

Para reprender a un marido que ha hecho algo malo, es importante que la esposa encuentre el momento adecuado. Aparte de eso, también es importante saber que antes de reprender a su marido, la esposa está obligada a concertar una cita con su marido para hablar juntos. También pidió a las esposas que no hablaran demasiado tiempo con sus maridos y que fueran directo al meollo del problema.

«Entonces, ¿cómo reprendes a tu marido? Si son sólo ustedes dos, simplemente hablen al grano. He compartido muchas veces cómo hablar con su marido cuando tiene que programar una cita, bueno, después de Isha pido 10 minutos o 15 minutos, generalmente me preguntan de qué quiero hablar, quiero hablar de mis sentimientos, eso es efectivo. Los hombres están listos. En ese momento los hombres no traen aparatos porque tienen una cita. Pero si ha sido 15 minutos, no lo alargues, porque si queremos, él no cree en pedir otra cita», dijo.

Aparte de eso, hablar con su marido también es necesario para gestionar el tiempo. Aisyah explicó que al hablar no debe durar más de 30 minutos.

«Porque si un hombre habla de eso durante 10 minutos, máximo 30 minutos, termina entrando, así que déjalo reflexionar. No tardes demasiado, dejémoslo y déjalo reflexionar, oh esposa mía, si no le gusta decir esto, lo analizará. Esta es la técnica si quieres expresarlo», dijo Aisyah Dahlan.

Al reprender a su marido, la Dra. Aisyah Dahlan enfatizó que las esposas deberían poder aplicar el manejo emocional, uno de los cuales es mediante el uso de un lenguaje amable. Esto se hace para proteger los sentimientos del marido de ser heridos.

«Envía un mensaje, ayer estaba muy triste, me ofendí, úsame porque cuando las madres están enojadas dicen que estás ofendiendo, siempre eres molesto, lingüísticamente eso también hace que los hombres se ofendan. Así que mi padre está muy triste, y no tardes mucho, aunque queremos hablar durante mucho tiempo, gritar pero aguantar se llama manejo emocional en el corazón, istighfar», dijo.