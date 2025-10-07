La «donación circular de Dedi Mulyadi, mil rupias, la» donación «en Java Occidental tiene el potencial de violar la ley

Yakarta, Viva – El Foro de Consumidor de Empower de Indonesia (FKBI) evalúa Carta circular Gobernador de Java Occidental Dedi mulyadi Relacionado con el movimiento donación mil rupias al día o el Rereongan Sapebu (Poe Madre) por el ASN, la comunidad, a los estudiantes de la escuela en Java Occidentaltiene el potencial de violar la ley número 9 de 1961 con respecto a la recaudación de dinero o bienes (Law Pub).

«El movimiento que fue empujado a través de la circular (SE) número 149/PMD.03.04/bienestar emitido por el gobernador de West Java Dedi Mulyadi, fue sociológicamente culturalmente puede ser algo positivo. Pero como una acción populista, el potencial de violar la ley de Pub», dijo el presidente de FKBI, Tulus abadi, martes 7 de octubre, 2025.

Tulus Abadi explicó que en la ley de pub, aquellos que ganaban dinero y / o bienes tenían permiso del Ministerio de Asuntos Sociales (Ministerio de Asuntos Sociales). Mientras que el gobernador de West Java (West Java) no ha sido licenciado.

«La pregunta es, ¿el gobernador de KDM (Kang Dedi Mulyadi) ya se embolsó el permiso del Ministerio de Asuntos Sociales? Según la información que obtuve, el gobernador de KDM para recopilar fondos públicos no ha sido el permiso del Ministerio de Asuntos Sociales.

Refiriéndose a la ley de pub, continuo Tulus, el gobernador institucional/gobierno provincial de Java Occidental no es una institución competente/tiene la autoridad para recaudar fondos públicos. «Porque el gobierno/gobernador provincial debe ser un regulador que otorgue permiso/licencia a la acción de recaudar dinero o bienes», dijo.

Según Tulus, es mejor que el gobierno provincial de Java Occidental forme una institución especial para recaudar estos fondos para no causar conflictos de intereses. «Suponiendo que ha embolsado el permiso del Ministerio de Asuntos Sociales de Indonesia», dijo.

Por lo tanto, dijo Tulus, en aras de la transparencia pública y la responsabilidad, y refiriéndose a la ley de pub, el gobernador Dedi Mulyadi debería coordinarse directamente con el Ministerio de Asuntos Sociales, tanto relacionados con la licencia como o la competencia del gobierno provincial de Java Occidental para recaudar estas fondos públicos.

«Porque si sin permiso del Ministerio de Asuntos Sociales de Indonesia, Plus no tiene la autoridad para recaudar fondos públicos, el impuesto tiene el potencial de convertirse en extorsión para los residentes», dijo.

Además, el público como donante, dijo, tiene derecho a saber en su totalidad el uso de estos fondos. «Y siempre actualizado por el organizador de la cría de fondos públicos», dijo.