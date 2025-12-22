La doctora Aisah Dahlan revela el poder de la oración desde un punto de vista científico

Jacarta – La oración muchas veces se entiende como una actividad espiritual como forma de petición, esperanza y expresión de alabanza a Dios. Profesor y practicante de habilidades de neuroparenting, dr. Aisa Dahlanexplicar el poder de la oración regularmente científico que aparentemente funciona para mover el sistema nervioso hasta que cada oración se haga realidad.

El doctor Aisah dijo que cada palabra de oración que se diga será procesada por el cuerpo. Esto luego desencadena una respuesta desde el interior de una persona.

«Desde una perspectiva de neurociencia, cuando recitamos una oración, lo que se dice viaja al sistema nervioso del cuerpo y el sistema nervioso funciona como un cable eléctrico», dijo la Dra. Aisah Dahlan en un breve videoclip de YouTube. mujer musulmana el lunes 22 de diciembre de 2025.

Explicó que el sistema nervioso funciona como un mensajero que transmite información por todo el cuerpo. Cuando alguien ora, el mensaje pronunciado no se queda en la mente, sino que es interpretado por el cuerpo como una señal para prepararse para afrontar lo que se pretende en la oración.



Doctora Aisah Dahlan Foto : Instagram: @draisahdahlan

«Entonces ese mensaje dará un mensaje a todo el cuerpo para que se prepare», dijo.

El Dr. Aisah dio un ejemplo sencillo. Cuando una persona ora por el bien de su vida, el cuerpo naturalmente comenzará a mostrar una respuesta de disposición.

«Más adelante, la manifestación será, por ejemplo, si nosotras como mujeres empezamos a ser más bonitas, primero deberíamos vestirnos un poco o fortalecer nuestras mentes para que podamos leer libros, leer el Corán, tomar cursos», dijo.

Según él, este cambio de comportamiento es una señal de que el cuerpo se está preparando para realizar las intenciones expresadas. La oración, en este contexto, es el detonante inicial de cambios de actitudes y hábitos.

«Esa es una señal de que el cuerpo se está preparando. Por eso sigue existiendo», continuó la Dra. Aisha.

Además, vinculó el poder de la oración con el concepto de bioplásticos en el cuerpo humano. Dijo que el cuerpo tiene señales naturales en forma de ondas electromagnéticas que funcionan de manera sutil pero clara.

«Entonces lo que es único es que debido a que nuestros cuerpos son bioplásticos, hay señales. Estas señales son (en forma de) ondas electromagnéticas. Transmiten el mensaje de intención», explicó.

Según el Dr. Aisah, es en este punto donde ocurre lo que a menudo se denomina «tirón». Las intenciones transmitidas a través de la oración no sólo conmueven, sino que también emiten señales que están en armonía con el objetivo deseado.