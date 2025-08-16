La divulgación de la circulación de medias toneladas de metanfetamina se evalúa mediante evidencia concreta de la policía seria erradicando las drogas

Yakarta, Viva – Dirección de detective Drogas Polda Metro Jaya que logró descubrir el sindicato de narcóticos de la red internacional con 516 kilogramos de evidencia de metanfetamina como evidencia de que la policía estaba erradicando seriamente circulación drogas en el país.

Leer también: Purificación polémica del pati regente, el parlamento que habla de la regla de la ley



«La Comisión III elogió las acciones heroicas de los miembros de la policía del metro que eran miembros del equipo para desmantelar el sindicato internacional», dijo un miembro de la Comisión III RPDNasir Djamil, sábado 16 de agosto de 2025.

Consideró que los esfuerzos de los agentes de policía en la policía metropolitana de Yakarta para derrocar a los sindicatos de tráfico de drogas fueron muy fuertes y graves.

Leer también: DPR discute la oportunidad para que BP HAJJ se convierta en un ministerio



Aunque no rechazó la existencia de miembros sin escrúpulos involucrados en suavizar el tráfico de drogas, Nasir dijo que también se habían llevado a cabo esfuerzos para hacer cumplir la ley para la policía interna.

«Por lo tanto, el arduo trabajo de la policía metropolitana de Yakarta que desmanteló la oscura red de drogas es su forma de patriotismo para proteger a los niños de la nación de los peligros de los mercancías peligrosas», dijo.

Leer también: Puan Maharani: DPR y el gobierno como un árbitro, todas las partes se sienten bien



Anteriormente informó, la Policía Metropolitana de Yakarta logró desmantelar los sindicatos de drogas de pargo que distribuyeron metanfetamina en números fantásticos, a saber, 516 kilogramos o medias toneladas.

En esta operación, siete sospechosos fueron arrestados, formados por dos comerciantes importantes y cinco correos. Los dos distribuidores con las iniciales SA (33) y Z (50), mientras que otros cinco actores son DE (30), AW (35), ADR (30), DM (34) y MM (27) que actúan como correos y vendedores.

«Este sospechoso existe como comerciante, dos personas como comerciante. Entonces cinco personas son correos», dijo el director del comisionado de investigación de narcóticos de la policía de Metro Jaya, Ahmad David, el viernes de 1525.

David explicó que la metanfetamina de Half -ton valía alrededor de Rp516 mil millones y se estimó que podía dañar la mentalidad, la física y la salud de hasta 2.6 millones de residentes de Yakarta si circulan en el mercado.

Esta revelación, dijo, fue una forma de compromiso de la policía de Yakarta para dirigir el programa Astacita del presidente para proteger a la generación más joven hacia la visión de Indonesia EMAS 2045.

«Procesaremos el TPPU (lavado de dinero). Permitimos a los perpetradores, exploramos todas sus transacciones. De modo que el efecto de las espinillas es más pronunciado», dijo David.