La división Big NBC News-MSNBC comienza el 6 de octubre

El «NBC» sale de MSNBC – y también lo son muchos de los Noticias de NBC Personal que aparece regularmente en la red de cable.

Un día llegará en un futuro no muy lejano cuando los corresponsales y personalidades de NBC News ya no aparezcan en MSNBCParte de la división entre las dos organizaciones de noticias que tienen lugar cuando la empresa matriz Comcast gira la mayor parte de sus activos de cable en una nueva compañía llamada Versant. A partir del 6 de octubre, se les dijo a los empleados de ambas operaciones el miércoles, las noticias nacionales e internacionales de NBC ya no aparecerán en MSNBC. Los corresponsales con sede en Washington, DC continuarán haciendo apariciones hasta el 20 de octubre, con MSNBC teniendo que defender un informe de noticias independiente completo y sus propios estándares editoriales después de esa fecha.

Los planes surgen como Versant comienza a probar su capacidad para ejecutar operaciones editoriales independientes y flujos de trabajo para MSNBC y CNBC. Las empresas Versant y NBCU están programadas para separarse legalmente antes del 1 de enero, y establecer un plan para las próximas semanas permitirá que Versant pruebe y ajuste las operaciones.

Las cosas se ponen más serias después del 20 de octubre. MSNBC y CNBC ya no se unirán a las llamadas y reuniones editoriales de NBC, aunque Versant retendrá el acceso al escritorio de decisión de NBC News hasta el final del año.

En noviembre, MSNBC comenzará a transmitir sus programas desde nuevas instalaciones.

MSNBC ya se ha estado preparando para la ruptura. MSNBC pronto se conocerá como mi fuente para la opinión de noticias y el mundo, o MS ahorasiguiente el giro. USA Network y Golf Channel pronto se alojarán bajo la marca USA Sports, y cada red obtendrá un logotipo rediseñado. CNBC conservará su nombre actual, pero también obtendrá un nuevo logotipo que asiente a su historia y experiencia en noticias de negocios.

MSNBC y NBC News pronto serán aún más distintos entre sí, y más competitivos. En las últimas semanas, MSNBC contrató periodistas de NBC News, incluidos Ken Dilanian, Brandy Zadrozny, David Noriega y Vaughan Hillyard. Y Versant ha contratado ejecutivos senior de noticias de la NBCU, incluidos Brian Carovillano, Tom Clendenin, Meghan Rafferty y Jessica Kurdali. Mientras tanto, se ha especulado creciendo que la ausencia de MSNBC y CNBC de las operaciones de noticias NBCUniversal podría forzar una recalibración de recursosSegún personas familiarizadas con las conversaciones de la sala de redacción.

