La divertida reacción de Sandy Walsh y Rizky Ridho al ver el primer entrenamiento de Maarten Paes en el Ajax

VIVA – Primera acción Martín Paes juntos Ájax Amsterdam inmediatamente se robó la atención. No sólo los fanáticos, dos de sus compañeros de equipo en Equipo Nacional Indonesia, Sandy Walsh y Rizky Ridho, también reaccionaron.





El primer momento del entrenamiento de Paes fue subido a las redes sociales oficiales del Ajax. En el vídeo se ve al portero de 26 años pisando inmediatamente el acelerador durante un entrenamiento de alta intensidad.

Sandy Walsh no pudo ocultar su entusiasmo. De vuelta Selección Nacional de Indonesia deja comentarios llenos de chistes.





Primer avistamiento de Maarten Paes en el entrenamiento del Ajax



«Mi compañero de cuarto toma café dangdut», escribió Sandy, acompañado de un emoticón de amor.

Mientras tanto, también se unió Rizky Ridho. El defensa central, que suele colaborar con Paes en la plantilla de Garuda, lo saludó con su estilo habitual.





«Mas es calvo», escribió Ridho con un gesto de fuego

En el campo, Paes luce serio. Estuvo expuesto a varios escenarios de disparo para perfeccionar sus reflejos y velocidad de reacción. Hizo varias paradas impresionantes. Sin embargo, también hubo momentos en los que no logró bloquear la patada de un compañero, algo normal en el proceso de adaptación.

El portero, procedente del FC Dallas, ahora tiene que competir ferozmente para hacerse con el puesto principal. Se batirá en duelo con Vitezslav Jaros y Joeri Heerkens para conseguir un lugar en el primer equipo.

El propio Paes fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Ajax el 2 de febrero. Firmó un contrato por 3,5 años o hasta 2029, un compromiso a largo plazo del club gigante holandés.

Aunque el camino hacia la posición principal no será fácil, todavía hay muchas oportunidades abiertas. Las condiciones son claras: Paes debe parecer consistente y poder atraer la atención del entrenador interino Fred Grim.