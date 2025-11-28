Bandung, VIVA – Ministro de Asuntos Sociales (Ministro de Asuntos Sociales), Saifullah Yusuf o Gus Ipulrevisar directamente el proceso de distribución de Asistencia Temporal Directa en Efectivo (BLTS) Bienestar del Pueblo en la ciudad de Bandung, viernes (28/11/2025).

La visita tuvo lugar en la oficina de correos de Indonesia, Jalan Asia Afrika, y estuvo acompañada por el Plt. Presidente Director de PT Pos Indonesia, Haris.

Ministro de Asuntos Sociales (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul

Durante su revisión, el Ministro de Asuntos Sociales interactuó directamente con los beneficiarios. Preguntó sobre los antecedentes del trabajo y los planes para utilizar los fondos BLTS recibidos, para garantizar que la asistencia sea realmente adecuada y proporcione beneficios de acuerdo con las necesidades de la comunidad.

Saifullah Yusuf dijo que la distribución de BLTS para el Bienestar Popular a nivel nacional alcanzó más del 50 por ciento, la mayor parte del cual se distribuyó a través de PT Pos Indonesia.

«La distribución nacional de BLTS por parte de PT Pos Indonesia ha alcanzado más del 50 por ciento», dijo Saifullah Yusuf en Bandung, el viernes (28/11/2025).

Después de revisar el proceso en la Oficina de Correos, el Ministro de Asuntos Sociales continuó sus actividades visitando la Universidad Internacional de Negocios y Logística de Bandung (ULBI).

Allí inspeccionó de nuevo la distribución de la ayuda y también entregó simbólicamente el BLTS a varios beneficiarios.

Se espera que el programa BLTS Kesra ayude a las personas a satisfacer sus necesidades básicas y mantener el poder adquisitivo en medio de condiciones económicas desafiantes. El gobierno tiene como objetivo que la distribución de la ayuda se complete a tiempo y llegue a todos los beneficiarios elegibles. (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)