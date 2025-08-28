La distribución Madgic de Francia acumula ventas internacionales

La compañía de ventas de programación infantil con sede en París, Madgic Distribution, ha asegurado una serie de nuevas ventas en su animación y pizarra de acción en vivo.

Madgic Distribution, anteriormente APC Kids Y ahora parte del Grupo Madgic de Francia, vendió una serie de programas a PCCW en Hong Kong por su canal nacional de aire libre, incluidos «Nitso y el alfabeto muy peludo», producido por Eagle Eye Filmproduktion en la coproducción con la animación Kika y GS; «Lana Longbead», producida por el brazo de producción de Madgic, Zephyr y Copernicus Studios; «Isadora Moon» de Kelebek Media y la temporada 2 de la serie de comedia de acción de Teamto «Jade Armor» para su servicio SVOD Nowtv después del éxito de la temporada 1.

«Lana Longbeard»

Distribución loca

TVO Canada y ABC Australia recogieron «Isadora Moon» y la serie de acción en vivo de CBBC «High Hoops», producida por Can Can Productions.

En acuerdos separados, Madgic Distribution vendió la temporada 2 de «Jade Armor» a RTBF Belgium, TelequeBec en Canadá y Narrativa en el Reino Unido

«Estamos increíblemente orgullosos de continuar nuestras grandes relaciones con los socios de transmisión mientras nos dirigimos a nuestro primer MIP Junior como Distribución loca«, Dijo el director gerente Lionel Marty.» Sigue habiendo un apetito genuino por las series de acción animada y en vivo de calidad y es un testimonio de los grandes productores con los que trabajamos que muchos de nuestros programas han encontrado nuevos hogares con los principales emisores internacionales «.

El grupo de medios francés Madgic adquirió recientemente APC Kids, anteriormente la división de distribución de niños de Sobre contenido premium y lo renombró como distribución loca.

Marty, quien dirigió a los niños APC, permaneció al frente de la distribución loca. El catálogo de la compañía consta de más de 1,800 episodios de más de 50 series de niños y jóvenes, incluida la animación para todas las edades y programas de acción en vivo, incluidos títulos como «Reglas de Angelo», «Emerald», «Hawa & Adam» y «Walter’s Christmas».

Madgic Group, encabezado por Jean-Michel Spiner, se estableció en 2022 a través de la fusión de Animation Studios 2 minutos y la etiqueta de Anim.

Madgic Distribution estará entre una serie de compañías de ventas de animación líderes que presentan sus alineaciones actuales en este año Unifrance Rendez-Vous En Le Havre, que comienza el 1 de septiembre.