La distribución de Kur Bri empujó a medio millón de empresarios de MIPYME en la clase

VIVA – Como banco con el enfoque principal en los segmentos de negocios micro, pequeñas y medianas (MSMES), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Siempre aliente a los clientes, especialmente en el segmento de crédito comercial de las personas (Dónde) con el fin de Promocionado a Next Grade.

Esto fue transmitido por el presidente de BRI, Hery Gunardi, en una audiencia en la Comisión VI de la Cámara de Representantes el jueves (21/08/2025) que hasta el final del segundo trimestre de 2025, el número de clientes de Kur que lograron mudarse a 574 mil personas, aumentó significativamente en comparación con 286 mil personas en el primer trimestre/2025. Es decir, en los últimos 3 meses ha habido casi 300 mil pequeñas empresas adicionales que han logrado ascender a la clase.

«Este logro muestra el compromiso de Bri no solo de canalizar a Kur, sino también alentar a las MIPYMES a avanzar siempre en la clase», dijo.

Hery continuó, en un esfuerzo por alentar a las MIPYME a ascender a la clase, BRI también ha brindado acceso y servicios integrales a través de diversos programas de empoderamiento. Uno de ellos es el programa de la aldea Brilian que ha fomentado 4,625 aldeas y 41,217 grupos de negocios en Indonesia.

No solo eso, BRI también desarrolló un lugar de aprendizaje para MIPYMES a través de 54 casas de bumn y una digitalización comercial ampliada a través de la plataforma LinkumKM que había sido utilizada por más de 12.9 millones de usuarios, así como aumentar la competitividad a través de la plataforma PARI con más de 113 mil usuarios.

«Todas estas iniciativas están destinadas a proporcionar acceso a capacitación y oportunidades para que las MIPYME tengan una alta competitividad», dijo Hery.

Para obtener información, hasta finales de julio de 2025, BRI ha distribuido Kur de Rp99.31 billones o equivalente a 56.75% de la asignación total de 2025 de RP175 billones. La distribución de Bri Kur está dominada por el sector de la producción, que incluye agricultura, pesca, comercio, industria y otros servicios, con una porción del 63.88% de la distribución total de Kur.

El sector agrícola se convirtió en el principal contribuyente con el financiamiento que alcanza Rp44.11 billones o equivalente al 44.42% de la distribución total. Este logro está en línea con el compromiso de Bri de fortalecer el sector real y apoyar la seguridad alimentaria nacional.