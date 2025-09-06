La disputa límite con China es nuestro mayor desafío: CDS Anil Chauhan







La disputa límite no resuelta con Porcelana es el mayor desafío de seguridad nacional seguido por la guerra de poder de Pakistán y su estrategia de «sangrar la India por mil recortes», dijo el viernes el jefe del personal de defensa Anil Chauhan.

El alto funcionario militar identificó la inestabilidad regional y su impacto en la India, y los preparativos necesarios para manejar futuros escenarios de campo de batalla con componentes de alta tecnología en un entorno rápidamente desafiante como el tercer y cuarto desafíos importantes.

El Jefe de personal de defensa Dicho lidiar con amenazas que emanan de dos adversarios con armas nucleares, es otro desafío importante que enfrenta la India, ya que tendrá que estar preparado para cualquier tipo de guerra convencional.

