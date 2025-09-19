La disputa de la tierra se lucha por todo, ¿cuál es la pérdida total de cenicienta?

DePok, Viva – Ceniza Ahora, en medio de un gran conflicto relacionado con la tierra heredada de su padre en Cinangka, DePok. Los mil metros de tierra se convirtieron en una lucha después de que surgieron dos certificados de propiedad que desencadenaron disputas. La situación es cada vez más complicada porque otras partes que afirman ser propietarios legítimos ya las han vendido a los desarrolladores de viviendas.

De hecho, Ashanty y su familia en realidad tienen un plan noble para utilizar la tierra. Desplácese para saber que la historia es más completa, ¡vamos!

«Inicialmente estábamos aquí para hacer una base porque queríamos hacer una base y arriba con mamá queriendo hacer para su hijo, pequeñas casas», dijo en el lugar, el jueves 18 de septiembre de 2025.

Emociones y partidos

A pesar de sentirse furioso, Ashanty insistió en que no permanecería en silencio.

Sí, debe estar furioso, solo el nombre de la vida debe ser un problema. Solo cómo respondemos, cómo enfrentamos, eso es lo más importante. Y continuaré luchando por nuestros derechos «, dijo la Sra. Aurel Hermansyah.

Para Ashanty, la tierra tiene dulces recuerdos con su padre.

«Entonces, cuando era niño porque si conozco a mi padre es difícil, me invitaron a pescar aquí. Más tarde, los resultados serán saung allí que se pidieran que se quemen», recordó.

Crítica para los desarrolladores

Ashanty evaluó que el desarrollador no mostró buena fe a pesar de que había abierto una sala de comunicación.

«Me había conocido, así que lo conocí, sí, esto está buscando la mejor solución. Bueno, ¿qué es, el punto es que este es nuestro derecho y ya lo sabes, pero aún así construyes en mi opinión que no tienes buenas intenciones», dijo decepcionado?

Incluso le recordó al desarrollador que fuera más empático.

«Si todavía tiene la conciencia de poder terminar esto bien. Pero incluso si tampoco jugamos de repente, señor, preguntamos de esta manera, ¿verdad? ¿No es arbitrario?

Miles de millones de pérdidas de rupia?

Aunque reacio a mencionar el número exacto, Ashanty no rechazó la pérdida experimentada por su familia podría llegar a miles de millones de rupias.

«Si peleo, significa que es bastante bueno. Pero en realidad quiero ser pequeño si el nombre es nuestro derecho. Además, este es un heredero de Papa y la gente aquí en realidad conoce a mi padre que compró tierras aquí bastante», dijo.

Pelea larga

Con una gran pérdida potencial, Ashanty se prepara para hacer acciones legales. Prometió luchar por la tierra de herencia hasta el punto final. Porque para él, no se trata solo del valor del material, sino también sobre el patrimonio familiar y los derechos que deben mantenerse.