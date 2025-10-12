La disculpa de Erick Thohir después de que la selección de Indonesia no pudiera llegar al Mundial de 2026

Yeda, VIVA – Presidente General del PSSI, Erick Thohirtransmitió una disculpa a todo el pueblo indonesio después Selección Nacional de Indonesia Se confirmó que no logró avanzar a la fase final de la Copa del Mundo de 2026. Esta certeza se obtuvo después de una estrecha derrota por 0-1 ante Equipo nacional iraquí en el partido final de la cuarta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026 en la zona asiática.

A través de una subida a su cuenta oficial de Instagram, Erick Thohir expresó su agradecimiento a todas las partes que apoyaron la lucha del equipo de Garuda durante el proceso de clasificación.

«Gracias a los aficionados, jugadores y funcionarios por su lucha para llegar a la cuarta ronda de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. Es la primera vez en la historia que Indonesia llega a este punto».

El partido contra Irak fue muy decisivo. Jugando con entusiasmo, la selección de Indonesia tuvo que reconocer la superioridad de Irak con el único gol que marcó. Esta derrota significó que Indonesia no pudo continuar su avance hacia la quinta ronda, además de enterrar su sueño de aparecer en la Copa del Mundo por primera vez desde su primera participación en 1938 (cuando todavía se llamaba Indias Orientales Holandesas).

En su declaración, Erick también expresó su decepción y se disculpó por no poder hacer realidad los grandes sueños del pueblo indonesio.

«Pedimos disculpas por no haber podido hacer realidad nuestro sueño de participar en el Mundial».

Aunque no lograron avanzar más, el logro de Indonesia de llegar a la cuarta ronda sigue siendo un récord histórico en sí mismo. Es la primera vez que la selección nacional logra llegar a esta fase del moderno sistema de clasificación de la FIFA, lo que demuestra el desarrollo positivo del fútbol nacional.

La carga de Erick Thohir estuvo acompañada de la canción «Best of You» de Foo Fighters, que describe el entusiasmo y la dedicación de los jugadores durante el largo proceso de clasificación.

Las respuestas de los internautas variaron, pero la mayoría continuó brindando apoyo y aprecio por la lucha del equipo. Muchos esperan que este paso sea la base para mayores logros en el futuro.