La disculpa completa de Inara Rusli: Dios suficiente es el mejor testigo

Jacarta – Celebgrama Inara Rusli finalmente habló después de que su nombre volviera a ser el centro de la atención pública debido a las acusaciones de adulterio que recientemente fueron ampliamente discutidas.

Lea también: Habiendo tenido ya un matrimonio no registrado, Inara Rusli se siente víctima de Insanul Fahmi



Acompañada de su equipo legal, Inara Rusli apareció con el rostro triste y los ojos llorosos. Hubo un momento de silencio cuando comenzó a leer una declaración preparada, marcando su primera aparición oficial después de una especulación generalizada.

Con una voz que claramente sonaba temblorosa, Inara comenzó su declaración.

Lea también: Más popular: Edición viral del vídeo CCTV de 2 horas de Inara Rusli e Insanul Fahmi ‘snack’ Girls



«Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sólo quiero disculparme por la conmoción que se produjo», dijo Inara Rusli, citando una transmisión de YouTube, el sábado 29 de noviembre de 2025.

Inara Rusli parece estar intentando mantener la calma en medio de emociones imparables. Admitió que entendía que esta polémica había causado malestar en muchos partidos, incluidos su familia, compañeros de trabajo y seguidores en las redes sociales.

Lea también: Resulta que Inara Rusli e Insanul Fahmi habían planeado casarse oficialmente en 2026



En su declaración de seguimiento, expresó su profundo agradecimiento a las personas que todavía confiaban en él cuando muchos dudaban de él.

«Y a todas las partes, si alguien todavía cree en mí, les agradezco y pido sus oraciones», dijo.

A pesar de que estaba en una situación estresante, Inara enfatizó que sometió todo el proceso y la verdad a Dios.

«Alá basta con ser el mejor testigo de nuestras acciones. Gracias», concluyó.

Después de que Inara terminó de hablar, su equipo legal se hizo cargo y brindó una serie de aclaraciones importantes. Enfatizaron que varias cuestiones que circulaban en las redes sociales eran falsas, incluida la afirmación de que Inara era una mujer que llevaba un velo en un vídeo viral.

También negaron el uso de un brazalete de pareja entre Inara e Insanul Fahmi, que anteriormente fue objeto de especulaciones por parte de los internautas.

Además, el representante legal reveló que habían presentado un informe policial a la Jefatura de la Policía Nacional el 26 de noviembre de 2025. El informe se refería al presunto acceso ilegal a imágenes de CCTV que se utilizaron como base para el informe contra Inara.

Consideraron que esta acción era ilegal y perjudicial para la moral y la privacidad de sus clientes.