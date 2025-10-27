La directora Valerie Weiss firma con Sugar23 (EXCLUSIVO)

Valerie Weiss ha firmado con Azúcar23 para representación, Variedad ha aprendido exclusivamente. Weiss seguirá estando representada por CAA y Frankfurt Kurnit Klein & Selz.

«Estamos encantados de trabajar con un talento tan singular como Valerie Weiss. Su trabajo en cine y televisión tiene un ritmo innegable. Estamos emocionados de ver que su carrera continúa creciendo en todos los géneros», dijeron Sydney Blanke y Antoni Kaczmarek, quienes representarán a Weiss en Sugar23.

Weiss es mejor conocida por su trabajo como directora de televisión, habiendo dirigido episodios de series exitosas como “How To Get Away With Murder”, “Scandal”, “The Rookie”, “The Resident”, “Echoes” y “Outer Banks”. También dirigió dos episodios de “Star Trek: Strange New Worlds”, incluido el episodio de la temporada 2 “Ad Astra Per Aspera” y “The Sehlat Who Ate Its Tail” de la temporada 3.

Weiss también dirigió dos episodios del spin-off de “NCIS”, “Tony & Ziva”, que se estrenó en septiembre en el transmisor. También está detrás de dos episodios de la próxima serie de Amazon «It’s Not Like That» y actualmente está trabajando en la cuarta temporada del exitoso programa de Netflix «Ginny & Georgia».

Weiss también busca dirigir más películas además de televisión, ya que anteriormente dirigió películas como “Mixtape”, “The Archer” y “A Light Beneath Their Feet”. Se desempeña como Copresidenta del Comité Directivo de Mujeres de la DGA y fue designada para los Comités de Futuro Sostenible y de Proyectos Especiales de la DGA.

Antes de trabajar en el mundo del entretenimiento, Weiss estudió cristalografía de rayos X en la Facultad de Medicina de Harvard y obtuvo un doctorado. en biofísica y una maestría en ciencias médicas.