La directora Jessica Palud en su serie HBO Max ‘The Seduction’

Después de «ser María», una película sobre la artista pionera Maria Schneider en el rodaje de «Last Tango in Paris» de Bernardo Bertolucci, la directora francesa Jessica Palud se reunió con la estrella de «Mickey 17» Anamaria vartolomei en «La seducción«Donde el actor interpreta a otra mujer de voluntad fuerte, la marquesa de Merteuil.

También protagonizando Diane Kruger («Inglourious Basterds»), Vincent Lacoste («una vida privada») y Lucas Bravo (el chef de «Emily in París»), la serie original de HBO está adaptada libremente de la adaptada de Pierre Choderlos de Laclos, «Les Liaisons Dangereuses». «The Seduction» está siendo burlado en el Festival La Rochelle en Francia antes de su lanzamiento en el streamer a partir del 14 de noviembre. Como con sus otros espectáculos como «White Lotus» y «y así», «, HBO Max lanzará un episodio por semana.

Filmado en el lugar en París y sus alrededores, «The Seduction» fue creado y coescrito por Jean-Baptiste Delafon, cuyos créditos de escritura de guiones incluyen a Venecia de Xavier Giannoli, estrenamiento «Of Money and Blood». Palud, quien dirigió toda la serie y coescribió episodios, también se involucró en todos los aspectos de la concepción de la serie, desde el elenco All-Star hasta el disfraz, la música y el diseño.

En una entrevista con VariedadPalud discutió cómo le dio a la novela de culto un giro juvenil y feminista a la icónica novela y amplió la historia enormemente para retratar lo que podría describirse como la «historia de origen» de Merteuil, antes de convertirse en una pareja de marquesa y Valmont en el crimen y, en su adversario.

Palud dijo que, si bien se inspiró en la película de 1988 de Stephen Fears, «Dangerous Liaisons», protagonizada por Glenn Close y John Malkovich, se alejó de ella para resaltar el estado de las mujeres en París del siglo XVIII y desarrollar el carácter de Merteuil cuya feroz determinación e inteligencia le permitieron acceder a la alta sociedad y probar la libertad sexual. Palud también agregó otra dimensión femenina que no está en novela a través de la relación entre Merteuil y su mentor, Madame de Rosemonde, quien es la tía de Valmont y es interpretada por Diane Kruger.

El elenco, que es décadas más joven que en la novela, reúne a actores establecidos y en ascenso, incluidos Noée Abita, Julien de Saint-Jean, Fantine Harduin, Samuel Kircher y Sandrine Blancke.

La serie de seis episodios fue producida por Clément Birnbaum y Joachim Nahum en Nabi Productions (UGC Group) y Marie Guillaumond en Felicita Films (TF1 Studios Group).

¿Eras un gran fanático de los «enlaces peligrosos» y cómo te acercaste a la adaptación sabiendo que está lejos de ser el primero!

Sí, lo leí cuando tenía 17 años y soy un gran admirador de la película de 1988 de Stephen Fears. Ha habido muchas adaptaciones, pero es la versión de Frears la que realmente me sorprendió. Creo que lo que se destaca en la serie es que es la secuela de los enlaces peligrosos. Y, en última instancia, eso es lo que nunca vimos de Merteuil. Es decir, cómo llegó allí y cómo se convirtió en el Merteuil que conocemos, el Merteuil de Stephen Frears y el Merteuil de la novela. Es una mujer extremadamente inteligente que es engañada efectivamente por Valmont, esta libertad que es brillante y manipula a las mujeres. A través de su inteligencia, lo superará y a través de una cierta forma de feminismo, antes de su tiempo, diciéndose a sí misma que los hombres no se dejarán asumir. Finalmente, quería tener total libertad con la historia, y por eso llamamos una adaptación gratuita.

Hay un hilo realmente común entre esta serie y «ser María», ya que se trata de personajes femeninos que son muy modernos y por delante de su tiempo.

Sí, esto es lo que encontré fascinante con la historia de Merteuil. En el libro, entendemos que experimentó un trauma porque Valmont la aprovechó. En «The Seduction», la hicimos mucho más feminista. Se podría decir que la historia de Merteuil es realmente el #MeToo del siglo XVIII. La relación entre Madame de Rosemonde (tía de Valmont, interpretada por Diane Kruger) y Merteuil también es algo que se nos ocurrió. Creamos una relación entre dos mujeres, una que está evolucionando en este mundo y finalmente queríamos hablar, pero al mismo tiempo que es parte del Viejo Mundo, que piensa que no es posible ir demasiado lejos y que no podemos superar a los hombres, y quién todavía está atrapado en este mundo patriarcal. Y Merteuil es el que básicamente dice joder a todos. Quién dice: Voy a ir más allá de todo eso y lo veré hasta el final. E incluso si eso significa quemar mis alas, incluso si eso significa ir demasiado lejos, me las arreglaré para mostrarle que ganaré.

¿Cómo lograste recuperar a Anamaria para este papel después de «ser María»?

Cuando me reuní con los productores, estaba editando «María» y les dije que había hecho una película con Anamaria, que es la mejor. Por mucho que vi a 80 personas para el reparto de «ser María», y vi a Anamaria tres veces por devoluciones de llamada porque realmente no era María Schneider y tuvimos que construir su personaje desde cero. Pero para Merteuil, supe instantáneamente que ella sería perfecta que Anamaria ya es una persona brillante y alguien que tiene un sentido del humor extremadamente poco poco fuera de lo que es muy rápido y que a veces puede ser cínico. También es un personaje complejo y creo que podría entender a Merteuil. Ella tiene el cerebro por ello y la profundidad para ello.

¿Qué pasa con Diane Kruger, que interpreta a Madame de Rosemonde?

En la película de Frears, ese personaje es una dama de 80 años con cabello gris que está en el fondo. Así que fuimos en una dirección muy diferente. Queríamos tener una mujer que fuera un poco externa en este grupo de jóvenes, pero que seguía siendo hermosa y parecía joven. Ponemos algunos nombres sobre la mesa y Diane Kruger apareció. Lo que me gustó de Diane es que tenía un aura que era muy restringida, incluso fría a veces. Ella interpretó a un personaje complejo que es retirado con frialdad y al mismo tiempo tiene una gran emoción; Hay una gran fragilidad dentro de ella. Y creo que ella y Anamaria tienen una gran química. Creo que Diane podría reconocerse en Anamaria. Enviamos a Diane un primer borrador del piloto. Le envié mi primera película, y luego nos acercamos y ella dijo que sí. Después de eso, obtuvimos la luz verde de HBO Max en los Estados Unidos

¿Qué pasa con Vincent Lacoste que interpreta a Valmont? Gran partida de John Malkovitch.

Amo tanto a Malkovich que me dije: nadie puede jugar a Malkovich. No debemos seguir ese camino. No deberíamos intentar hacer eso. Tampoco quería el Valmont que todos esperaban. Quería que Valmont tuviera un gran humor, tuviera estilo y sea capaz de ser tan oscuro como es divertido. Entonces propongo un valmont de la modernidad. Él es el tipo que mantiene la calma. Y Vincent Lacoste era simplemente ideal es ese papel.

Tampoco hemos visto a Lucas Bravo en un papel tan oscuro como Gercourt, El antiguo amante de Merteuil y una libertad.

Nunca había visto «Emily en París», así que no sabía nada sobre Lucas Bravo. No lo conocía. Lo vi en el casting y lo encontré. Pensé que este tipo tenía una mirada malvada fabulosa. ¡Es como el Capitán Hook! Es un papel realmente oscuro. Es un personaje que tiene mucha violencia en él.

La serie se ve bastante moderna, incluso si es claramente un período. ¿Cómo lograste eso?

Quería tratar de hacer algo que no habíamos visto visualmente, ya sea películas de época. Tenía una película en mente, «Barry Lindon», pero no puedes hacerlo en una serie porque en una serie, tienes que tener risas, tienes que tener música y muchos elementos modernos. El aspecto pop de Marie-Antoinette ya se había hecho, y eso no es lo que quería hacer en absoluto. Trabajamos mucho con Pascaline Chauvevelle, el diseñador de disfraces, Florian Sanson, el diseñador de producción y otros miembros de la tripulación clave para crear una identidad visual única. Trabajamos con muchas pinturas y también fotos. Quería algo elegante. Es una serie muy pesada de diálogo, por lo que no tenía sentido que todos saltaran por todas partes. Así que jugamos mucho en la apariencia e intentamos trabajar en una elegancia cinematográfica mientras mantenemos algo que aún podría parecer colorido y atractivo.

¿Cómo encontraste esta primera experiencia dirigiendo una serie?

Me encantó porque al final me ofreció el proyecto, es completamente mi bebé. Estuve allí desde el principio, así que elegí a todos los actores, todos los disfraces. Al final, es como si hubiera hecho una película.