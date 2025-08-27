La directora de ‘rehenes’, Isabelle Sieb letreros con Verve (exclusivo)

La directora Isabelle Sieb ha firmado con Brío para la representación, Variedad ha aprendido exclusivamente. Sieb continúa siendo representada por Untitled Entertainment y Curtis Brown UK.

La noticia de la firma se produce menos de una semana después del lanzamiento de la serie británica de Netflix «Rehén”, En el que Sieb dirigió tres de los cinco episodios, incluido el primero.

Los otros créditos de dirección de televisión de Sieb incluyen la serie de acción y aventura «Nautilus» protagonizada por Shazad Latif, que se basa en las «Twenty Thousand Thousand Leagues» de Jules Verne. Ese programa se estrenó en los Estados Unidos en junio de 2025 y en el Reino Unido en agosto de 2024. Sieb también ha dirigido episodios de «Vigil» para BBC One y Peacock, «The Devil’s Hour» para Prime Video, y «The Athena» para Sky.

Sieb también ha dirigido múltiples cortometrajes aclamados por la crítica, incluidas «Three Women Wait for Death», que fue la lista del mejor cortometraje británico BAFTA. Actualmente está desarrollando una presenciación con el BFI inspirada en la verdadera historia de la fábrica femenina de Cascades en Tasmania.

«Hosage» debutó en Netflix el 21 de agosto y rápidamente aumentó las 10 mejores listas, clasificando el número dos para la semana del 18 al 24 de agosto solo detrás de la temporada 2 de «Miércoles». La serie de thriller político fue creada por Matt Charman. Excelente a Suranne Jones y Julie Delpy como el primer ministro británico y el presidente francés como ambos líderes enfrentan una opción imposible cuando el esposo de uno es secuestrado y el otro recibe amenazas mortales.

En ella revisar para VariedadAramide Tinubu escribió: «Con un lado rápido de un lado del melodrama, el thriller político es un intrincado rompecabezas de poder, crueldad y opciones inimaginables»