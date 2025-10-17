La directora de ‘Reality’ Tina Satter firma con Linden Entertainment

Entretenimiento tilo ha fichado al aclamado cineasta Tina Satter para la representación.

Satter coescribió y dirigió recientemente “Reality”, la película de HBO Films en Venecia 2023, protagonizada por Sydney Sweeney como Reality Winner, denunciante de la NSA. Linden gestionará Satter junto con los representantes existentes UTA ​​y Shreck Rose Dapello Adams Berlin y Dunham.

“Reality” fue una adaptación de la obra de teatro del propio Satter “Is This a Room”, que se basó en transcripciones del interrogatorio de Winner por parte del FBI para su guión. La obra le valió a Satter una beca Guggenheim, el premio Drama Desk por su experiencia teatral única y un premio Obie por mención especial, concepción y dirección en 2020. La versión cinematográfica luego le valió a Satter un premio Peabody.

Satter también es la fundadora y directora artística de la compañía Half Straddle, que se formó en 2008 y recibió una beca del Premio Obie en 2013. El New York Times la ha descrito como una “artista escénica visualmente exigente y que combina género y género”.

Linden fue fundada en 2020 por Nicole King y Stacy O’Neil, quienes dirigen la empresa junto con JoAnne Colonna y Riva Marker. Su plantilla directiva incluye nombres audaces como Vin Diesel, Jennifer Garner, Eva Longoria, Amy Adams, Eiza González, Ellen Pompeo, Vanessa Kirby y Rachel Weisz. Su operación de producción se encuentra actualmente en el puesto de debut como directora de Aleshea Harris, “Is God Is”, con MGM/Orion Pictures.

La unidad también produjo la aclamada obra de David Adjmi “Stereophonic”, que obtuvo cinco premios Tony, incluido el de mejor obra. Una tercera división, Linden Ventures, ha invertido e incubado empresas como One Upon a Farm de Garner, YSE Beauty de Molly Sims, Casa Azul de González y Below 60 con Brian Lee y Hilary Duff.