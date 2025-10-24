La directora de ‘Amoosed’ siguió a su criatura durante años

Hana NovakovaDocumentalista y etnozoóloga, dice que se obsesionó por primera vez (su palabra) con los alces cuando ocurrió un evento notable en la República Checa.

“Todo empezó en 2003, cuando escuché por primera vez la historia del increíble regreso espontáneo de la población de alces a mi tierra natal, la República Checa, después de 500 años de extinción aquí”, cuenta. Variedad.

Cinco años más tarde, mientras estudiaba en la venerada escuela de cine FAMU de Praga, su interés no había disminuido ni un poco, lo que la llevó, después de un viaje tortuoso pero implacable, al estreno mundial de esta semana de “Amoosed” en la sección Czech Joy del Ji.hlava doc fest.

De hecho, se necesitaba determinación: los financiadores no fueron demasiado receptivos a su propuesta, dice Novakova, y los bloqueos de COVID estaban en el horizonte, lo que le impedía filmar en el extranjero.

“Y una vez más, la siguiente crisis diplomática entre la República Checa y Rusia en 2021, más la guerra que Rusia inició un año después, hicieron imposible seguir filmando en Rusia”.

Dado que los avistamientos de alces en la República Checa todavía eran extremadamente raros, Novakova había localizado una reserva natural rusa en la región de Kostroma que criaba a los majestuosos ungulados (y que alguna vez sirvió como instalación de defensa anti-cohetes).

“La primera vez que pude ver alces en libertad fue en Rusia, en la estación de domesticación donde los dejaban vagar libremente”.

El equipo ruso también había logrado establecer una manera de extraer leche de un alce exponiéndolos a los humanos al nacer, en lugar de permitir que sus madres los criaran.

Visitó el área en 2016 y grabó algo de material, que luego usó en “Amoosed”, pero la expedición estaba pensada más bien como un viaje de exploración, dice.

Pero con la guerra, sus planes de regresar años después quedaron descartados.

«Nos obligó a utilizar mucho más material de exploración del que pretendíamos».

Con al menos una década invertida en la película, incluidos viajes posteriores a Nueva Escocia, donde los indígenas de la nación Mi’kmaq ayudaron a guiar a Novakova a las tierras locales de los alces, el director acumuló constantemente más material, y resultó suficiente para superar los contratiempos.

«Ya no puedo contar el tiempo que le he dedicado», dice Novakova. «Simplemente trato de percibir la realización de esta película como parte de mi evolución personal como ser humano, por muy patético que pueda haber sonado».

La experiencia de Novakova como científica la ayudó a encontrar la estructura de su historia de búsqueda, dice.

«Primero, les presento a mi héroe de la infancia, el zoólogo clásico. Con otros científicos en escena, como el físico láser ruso, queda claro que para poder comprender plenamente el misterio de los alces, una persona necesita un encanto más grande y diferente que solo un diploma en zoología».

Centrarse en las cuestiones más importantes fue clave, además de mantener la perspectiva, afirma Novakova.

«Me di cuenta de que realmente necesitaba dejarme llevar y esperar pacientemente, yendo a donde el animal intenta llevarme, que fue Nueva Escocia, Canadá, y el encuentro con Cheryl, la matriarca Mi’kmaq, eso cambió mi vida».

Novakova se sometió a una limpieza ritual con humo de hierbas antes de ser bienvenida al terreno salvaje para filmar. Cheryl le dijo que para su proyecto se habían presenciado “presagios animales especiales”. Parecía que la comunidad de los alces estaba de acuerdo con «Amoosed».

El alce también constituye un personaje central complejo y misterioso, sin duda. Al parecer, muchas preguntas sobre su vida en la naturaleza aún no están completamente respondidas. Pero a lo largo de los años se ha aprendido mucho, incluidos al menos dos hechos fascinantes, dice Novakova.

En primer lugar, a veces un alce migra, mientras que otro de la misma zona no lo hace, algo que, según Novakova, bien puede deberse simplemente a la personalidad de un animal.

En segundo lugar, su dieta es tan diversa, ya que se alimentan de una amplia variedad de plantas, que mantenerlos sanos en cautiverio, incluso con una dieta nutritiva, ha resultado “casi imposible”.

«El único enigma para mí es, ¿por qué seguimos haciéndolo? ¿Se lo haríamos a un ser humano si supiéramos todos los hechos? Ciertamente no».

«El mensaje que quiero enviar es puramente positivo», afirma Novakova. “Creo que los animales pueden ser nuestros maestros más increíbles, que incluso pueden guiarnos a salir de la crisis de estar desconectados de nuestra Madre Tierra y de nosotros mismos, si estamos dispuestos a seguirlos y escucharlos”.