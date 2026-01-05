La dirección revela las razones para aumentar al doble las entradas al Museo Nacional

Jacarta – La jefa de Museos y Patrimonio Cultural, Indira Estiyanti Nurjadin, explicó que la dirección había subido los precios. boleto entrar a Museo Nacional Indonesia en Yakarta Central en un esfuerzo por mejorar el cuidado y mantenimiento de las colecciones de los museos.

Lea también: Se critica el aumento de las entradas para el Museo Nacional de Indonesia y se supone que dificulta el acceso al conocimiento



La decisión de la dirección de aumentar el precio de la entrada al Museo Nacional de Indonesia para visitantes adultos de 25.000 a 50.000 IDR a partir del 1 de enero de 2026 está en el centro de atención del público.

Cuando se le pidió confirmación en Yakarta el lunes, Indira dijo que la dirección necesitaba aumentar la tarifa de entrada al Museo Nacional de Indonesia para poder hacer esfuerzos por mantener la colección de acuerdo con los estándares.

Lea también: Pramono pide que la venta de entradas para el planetario no sea sólo online: el 50 por ciento se vende directamente



«Los ajustes arancelarios se realizaron para que el Museo Nacional de Indonesia y sus colecciones puedan seguir siendo cuidados de acuerdo con los estándares internacionales de mantenimiento y seguir siendo un espacio cómodo y significativo para la comunidad», dijo.

Lea también: El Ministerio de Transporte abre la voz ante el aumento de tarifas de pasajes aéreos durante las fiestas navideñas



Indira dijo que la dirección del Museo Nacional de Indonesia tiene la responsabilidad de proteger el patrimonio arqueológico, histórico, etnográfico y numismático de Indonesia.

Al igual que otros administradores de museos, la gestión del Museo Nacional de Indonesia depende de fondos del gobierno, filantropía y boletos para visitantes para mantener las colecciones y brindar servicios al público.

El Ministerio de Cultura, como responsable de las instituciones del Museo del Patrimonio Cultural, incluido el Museo Nacional de Indonesia, ha decidido aumentar las tarifas de las entradas a los museos a partir de 2026.

Sin embargo, la política de tarifas especiales todavía se aplica a las personas con discapacidad, a los residentes mayores de 60 años, así como a los titulares de KIP y KIP Kuliah.

Los fondos de la venta de entradas al museo se utilizan para apoyar los esfuerzos por mantener la colección del museo y brindar servicios a los visitantes del museo.

Después de recibir la colección de fósiles de Eugene Dubois, que fue repatriada de los Países Bajos a Indonesia, el Museo Nacional de Indonesia tuvo que mejorar el mantenimiento de la colección para respaldar el papel del museo como centro de referencia para el conocimiento, la investigación y la educación.

La dirección del museo planea realizar una exposición especial en el primer semestre de 2026 para mostrar la colección de fósiles al público.

Se diseñarán exhibiciones inmersivas para brindar experiencias educativas interactivas basadas en tecnología a los visitantes del museo.

A largo plazo, la dirección del Museo Nacional de Indonesia seguirá renovando las seis salas de exposición que se incendiaron en 2023. Las reparaciones se llevarán a cabo con el apoyo del gobierno, el sector privado y el público.