La Dirección General del Ministerio de Manpower de Binwasnaker, KPK confiscó dólares y registros financieros

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Busque en la Oficina de la Dirección General de Supervisión de Empleo y Seguridad y Salud Ocupacional (Ditjasnaker y K3) Ministerio de mano de obra, martes 26 de agosto de 2025. buscar El KPK confiscó la prueba de cambio de dinero.

«Los investigadores aseguran una serie de registros financieros y también pruebas de intercambio de dinero», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el miércoles 27 de agosto de 2025.

Además de los registros financieros, el KPK también confiscó algo de efectivo en forma de rupia y dólares, documentos, evidencia electrónica, registros financieros. «Todo se ha asegurado, donde la evidencia se relaciona supuestamente con este caso», dijo Budi

La confiscación de la evidencia está relacionada con el supuesto caso de extorsión relacionado con la disposición de los certificados K3 en el medio ambiente Kemenaker.

Se sabe que el KPK ha nombrado a un ex wamenaker Immanuel Ebenezer Junto con otras diez personas como sospechosos en el supuesto caso de extorsión relacionado con el acuerdo de los certificados K3 dentro del Ministerio de Manpower.

Immanuel Ebenezer fue arrestado en el KPT KPT el miércoles 22 de agosto de 2025, junto con varias fiestas. En el OTT, el KPK encontró evidencia de efectivo y docenas de vehículos de lujo propiedad de Noel.

A partir de la investigación inicial del caso, el flujo total de fondos llamados la acusación mencionada por el presidente de KPK alcanzó Rp81 mil millones, Noel supuestamente recibió RP3 mil millones.