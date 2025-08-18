La Dirección General de División reveló que el papel de Setya Novanto en Lapas, es el iniciador de la Clínica Legal

Bandung, Viva – Dirección General de Correcciones (Dirección General) reveló el otro lado del ex orador del Parlamento indonesio Setya Novanto Durante la condena en la Penitenciaría de Sukamiskin (LAPAS), Bandung, West Java.

La figura que se llama familiarmente Setnov se llama buen comportamiento, incluso convirtiéndose en el iniciador del programa de clínica legal para compañeros de prisión.

El jefe de la Dirección General del Sub -Directorado de Cooperación Correccional, Rika Aprianti, explicó que el buen comportamiento es uno de los factores importantes para determinar que un recluso merece obtener una libertad condicional. Además, también hay requisitos administrativos que deben cumplirse.

«Se convirtió en un motivador o iniciador. Activo en el Programa de Independencia en Agricultura y Plantaciones; y el Iniciador del Programa de Clínica Legal en Prisión de sukamiskin. Entonces, las actividades como esa incluyen «, dijo Rika en Yakarta, domingo 17 de agosto de 2025.

Rika dijo que la clínica legal iniciada por Setnov sirvió como foro para aprender cuestiones legales para ciudadanos fomentados. Este programa incluso ha recibido la aprobación oficial de la prisión.

«Al igual que el educador de pares (educador de pares). Los residentes fomentados apoyan (apoyo) a los residentes objetivo», dijo.

No hay un tratamiento específico

Además de iniciar el programa de clínica legal, SetNov también está activo en el programa de seguridad alimentaria, espiritual, a la independencia. Rika afirmó, aunque conocida por el público como una gran figura, no se le dio un tratamiento especial.

«Todos los residentes fomentados que reciben un programa de libertad condicional. Eso también se verifica para obtener consideraciones. Por lo tanto, no solo es Setnov, sí, los otros también son los mismos», dijo.

Desde el 16 de agosto de 2025, el estado de Setya Novanto cambió oficialmente de prisioneros a clientes correccionales en el Centro Correccional Bandung (BAPAS). Se le exige que se someta a los supervisores comunitarios y haga la obligación de informar al menos una vez al mes hasta el 1 de abril de 2029.

«[Setya Novanto] Obtener orientación del supervisor de la comunidad Bapas Bandung hasta el 1 de abril de 2029 «, agregó Rika.

Con este estado, Setnov solo será puro en 2029.

Libertad condicional después de cumplir con los requisitos legales

Rika afirmó que Setnov fue emitido por Sukamiskin Lapas el sábado (16/8) basado en el decreto del Ministro de Inmigración y Correcciones Número de PAS-1423 PK.05.03 de 2025 firmado el 15 de agosto de 2025.

Además de pagar multas y dinero de reemplazo, SetNov también se considera para cumplir con los requisitos administrativos y sustantivos, como el buen comportamiento, después del entrenamiento, mostrando una reducción en el riesgo y ha sufrido 2/3 del período criminal.

Estos requisitos están de acuerdo con las disposiciones del párrafo del Artículo 10 (2) y el párrafo (3) del número de ley 22 año 2022 sobre las correcciones.

El veredicto se reduce por Ma

Para tener en cuenta, Setya Novanto fue sentenciado originalmente a 15 años de prisión y una multa de RP500 millones en 3 meses de confinamiento, más la obligación de pagar un dinero sustituto de 7.3 millones de dólares estadounidenses por el caso de corrupción del Proyecto de Adquisiciones Electronic KTP 2011-2013.

Sin embargo, el 4 de junio de 2025, la Corte Suprema (MA) otorgó la solicitud de revisión (PK) presentada por SETNOV. El veredicto se dedujo a 12 años y 6 meses de prisión, con una multa permanente de Rp500 millones, pero la subsidiaria cambió a 6 meses de prisión.

La Corte Suprema también compensó parte del dinero de reemplazo de RP5 mil millones que había sido confiado por SetNov, de modo que las obligaciones de dinero de reemplazo restantes a pagar fueron RP49.05 mil millones en 2 años de prisión.

No solo eso, la Corte Suprema ayudó a imponer crímenes adicionales en forma de revocación de los derechos políticos de Setnov para ocupar el cargo público durante 2 años 6 meses después de que se completó el período de castigo.