La dirección del hotel Sultan afirma que deberían ser compensados

Jacarta – Gerente Hotel Sultán afirma que su partido merece ser compensado, no pagado regalías. El abogado de PT Indobuildco, Hamdan Zoelva dijo que el edificio del Hotel Sultan fue construido encima tierra HGB No.26/Gelora y HGB No.27/Gelora pertenecen a PT Indobuildco.

Lea también: ¡Viral! Excavando oro en sus propias tierras, dos residentes incluso se enfrentaron a 5 años de prisión y una multa de 100 mil millones de IDR



Por lo tanto, no forma parte de los Derechos de Gestión de la Tierra (HPL) No.1/Gelora, como afirma el gobierno. Además, los derechos sobre la tierra del Hotel Sultan se otorgaron mediante decisiones oficiales del gobierno desde 1971-1972.

«Nuestro HGB se emite directamente desde el estado. Por lo tanto, si el gobierno quiere incluirlo en el HPL, no es PT Indobuildco quien paga regalías, es el Ministerio de Estado Cq PPKGBK como titular de HPL el que primero debe pagar una compensación a nuestros clientes», dijo Hamdan, citado el lunes 27 de octubre de 2025.

Lea también: Hecho impactante en el juicio: Sultan Hotel Land no es HPL





El ex presidente del Tribunal Constitucional (MK), Hamdan Zoelva (izquierda) Foto : ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Según Hamdan, SK HPL No.1/Gelora de 1989, no vincula los terrenos de PT Indobuildco sin liberación de derechos y pago de daños y perjuicios.

Lea también: Se afirma que el terreno del Sultan Hotel tiene estatus HGB, no HPL



«Mientras no se implemente este mecanismo, los derechos de PT Indobuildco sobre tierras estatales seguirán siendo válidos», afirmó.

Hamdan cree que el concepto de regalías no está contemplado en la legislación. Por ello, hizo preguntas respecto a este tema de regalías.

«La regalía es un término unilateral. No hay base legal para ello. Incluso si hubo un pago en 2003-2006, fue sólo una forma de cumplimiento de la decisión judicial en ese momento, no un reconocimiento de que nuestra tierra estaba por encima del HPL», dijo.

Hamdan añadió que se perdió la base para recaudar regalías. Por lo tanto, la decisión de Revisión Judicial (Caso Civil) de 2011 que se utilizó anteriormente como referencia ahora es irrelevante.

Porque todas las consideraciones se basan en decisiones penales que han sido anuladas por la Corte Suprema mediante la Decisión del Caso Penal PK de 2014. Por tanto, no existe obligación de pagar regalías incurridas por el cliente.

Por otro lado, el Ministerio de Estado, cq PPKGBK, está obligado a pagar una indemnización si quiere hacerse cargo del terreno del Hotel Sultan.

«Esta verdad jurídica debe ser comprendida por el público. Creemos que la justicia se mantendrá firme y no debe haber manipulación de términos ni confusión de hechos legales para engañar a la gente», dijo nuevamente.

Anteriormente, el gobierno demandó a PT Indobuildco para que pagara regalías por valor de 742.500 millones de IDR por el uso de tierras estatales en el área de Gelora Bung Karno (GBK). Sin embargo, Indobuildco enfatizó que los Derechos de Uso de Edificios (HGB) No. 26/Gelora y No. 27/Gelora se emiten en terrenos estatales libres, por lo que la extensión de HGB no requiere una recomendación del Ministro de Estado o PPKGBK.