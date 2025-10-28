La Dirección de Tráfico de la Policía Regional de Java Central interviene en el lugar del atropello y fuga que acaba con la vida de una familia en Sragen

SragenVIVA – Dirección de Tráfico Policía Regional de Java Central llevar a cabo una investigación de la escena del crimen (TKP) en el lugar golpear y correr que mató a una familia de cuatro personas en Jalan Gedongan – Pungsari Plupuh, Sragen, Java Central, el martes 28 de octubre de 2025.

El jefe de la Subdirección de Gakkum, Dirección de Tráfico de la Policía Regional de Java Central, AKBP Christoper Adhikara Lebang, participó directamente en procesamiento de la escena del crimen el. Lo acompañaron el jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía de Sragen, el inspector Kukuh Tirto Satrio Leksono y varios miembros.

El monitoreo en el lugar y el procesamiento de la escena del crimen se llevaron a cabo alrededor de las 10:00 p.m. Utilizaron herramientas de escáner láser 3D y análisis de accidentes de tráfico (TAA) para investigar la escena del crimen.

El jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía de Sragen, inspector Kukuh Tirto Satrio, dijo que la investigación de la escena del crimen se llevó a cabo para encontrar hechos en el campo.

«Sí, esta es una investigación de la escena del crimen, estamos buscando hechos sobre el terreno, después de esto llevaremos a cabo un caso», dijo Kukuh en el lugar, el martes 28 de octubre de 2025.

Anteriormente se informó que una familia compuesta por cuatro personas sufrió un atropello y fuga con un automóvil.

El cuarto es Saiful Anwar (32), residente de Dukuh Jengglong RT 004, Jembangan Village, Plupuh, Sragen, la esposa de la víctima, Unik Yuwanti (29) y sus dos hijos, Alikha Nafisha Anwar (7) y Amira Syarifatil Anwar (5).

La familia celebró el funeral el martes 28 de octubre de 2025 alrededor de la 01.00 de la mañana y finalizó alrededor de las 02.00 horas.

El tío de la víctima, Harno, dijo que los cuatro fueron enterrados en el cementerio local del pueblo y en cuatro tumbas diferentes.

«El funeral terminó esta mañana alrededor de la 1.00 a las 2.00 horas. Fueron enterrados en cuatro tumbas diferentes», dijo Harno.

La partida de esta familia conmocionó a la familia extendida. El padre de la víctima todavía parecía devastado y con los ojos vacíos.

El ambiente en el propio tanatorio seguía colmado de familiares, vecinos y amigos de las víctimas hasta el martes por la tarde.

Informe: Mahfira Putri/tvOne Sragen