La diputada del PCN Supriya Sule ofrece pleno apoyo a Mahagathbandhan en las elecciones de Bihar







Los miembros del bloque INDIA, justo antes de las elecciones a la Asamblea de Bihar, se están reuniendo para asegurarse de que el Mahagatbandhan que lucha contra la NDA obtenga esta vez una mayoría. Con vistas a mostrar pleno apoyo a la MahagathbandhanLa diputada del NCP (SP), Supriya Sule, afirmó el domingo que el partido apoyará con todo su peso al RJD y al Congreso en las elecciones de dos fases de la asamblea de Bihar. Supriya Sule también afirmó que su partido hará campaña a favor del Mahagathbandhan allí en caso de que los dos partidos de la oposición «los llamen». Según informa la agencia de noticias ANI.

La votación para los 243 distritos electorales de la asamblea se llevará a cabo el 6 y 11 de noviembre en todo el estado. Sin embargo, la Comisión Electoral de la India abordó además que el recuento de votos se llevará a cabo el 14 de noviembre.

Al aclarar la candidatura de la oposición a primer ministro, Sule señaló que el candidato será anunciado a medida que se acerquen las elecciones en el estado.

El diputado del NCP (SP) enfatizó que «lucharemos allí (en Bihar) con toda nuestra fuerza junto al Congreso y RJD; brindaremos toda la ayuda que podamos desde aquí, y si nos llaman allí, iremos allí también, pero la cara del Ministro Principal se decidirá cuando llegue el momento. ¿Se ha decidido ya la cara del Ministro Principal del BJP?» según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Además, el líder Rashtriya Janata Dal (RJD) y líder de la oposición en la Asamblea Legislativa de Bihar, Tejashwi YadavEl domingo repitió su promesa electoral de proporcionar un gobierno a cada familia antes de las elecciones de dos fases de la asamblea de Bihar.

Tejashwi, hablando con los medios de comunicación el domingo, reafirmó una vez más: «La familia que no tiene un trabajo en el gobierno obtendrá un trabajo en el gobierno, y a partir del 14 de noviembre, la gente de Bihar estará libre del desempleo», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Sin embargo, la contienda primaria en Bihar es entre la actual Alianza Democrática Nacional (NDA), encabezada por el Ministro Principal Nitish Kumar, y el Mahagathbandhan, liderado por el RJD.

En la actual Asamblea de Bihar, compuesta por 243 miembros, la Alianza Democrática Nacional (NDA) consta de 131 miembros, de los cuales el BJP tiene 80 MLA, JD(U) tiene 45, HAM(S) tiene 4 y el apoyo de 2 candidatos independientes.

La Alianza Democrática Nacional (NDA) involucra al Partido Bharatiya Janata (BJP), Janata Dal (United) (JDU), el Partido Lok Janshakti (RAM Vilas), Hindustani Awam Morcha (SECURTER) y Rashttiya Lok Morcha.

El bloque INDIA, o Mahagathbandhan, incluye al Rashtriya Janata Dal, el Partido del Congreso, el Partido Comunista de la India (marxista-leninista) (CPI-ML) dirigido por Deepankar Bhattacharya, el Partido Comunista de la India (CPI), el Partido Comunista de la India (marxista) (CPM) y el Partido Vikasheel Insaan de Mukesh Sahani. (VIP).

Además, Prashant KishorEl fundador de Jan Suraaj también ha reclamado los 243 escaños del estado.

(Con aportes de la ANI)





