La diplomacia entre Irán y Estados Unidos se reafirma en la ONU, pero la división sobre el acuerdo nuclear sigue siendo profunda







Irán y Estados Unidos reafirmaron sus compromisos con la diplomacia en una polémica reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el martes, pero la brecha entre la administración Trump y la República Islámica sobre un acuerdo nuclear sigue siendo amplia y profunda.

La sexta ronda de negociaciones entre Washington y Teherán estaba programada para poco después de la guerra de 12 días de Israel con Irán en junio, durante la cual Estados Unidos se unió a Israel para bombardear sitios nucleares iraníes. Las conversaciones fueron canceladas y, en septiembre, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, rechazó cualquier negociación nuclear directa con Estados Unidos.

Pero el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, dijo al Consejo de Seguridad que «Irán sigue plenamente comprometido con una diplomacia basada en principios y negociaciones genuinas». Y dijo que ahora depende de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos cambiar de rumbo y tomar medidas concretas y creíbles para restaurar la confianza.

Dijo que Irán sigue comprometido con los principios básicos del acuerdo nuclear de 2015 destinado a impedir que Teherán desarrolle armas nucleares, en el que Irán había acordado limitar su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones. Presidente Donald Trump En 2018 sacó a Estados Unidos del acuerdo entre Irán y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania.

En un raro intercambio público entre diplomáticos de los dos países, el consejero de la misión estadounidense Morgan Ortagus, aliado de Trump y ex portavoz del Departamento de Estado, dijo: «Estados Unidos sigue disponible para conversaciones formales con Irán, pero sólo si Teherán está preparado para un diálogo directo y significativo». Ortagus dijo que Trump extendió «la mano de la diplomacia» a Irán durante sus dos administraciones.

«Pero en lugar de echar mano de la diplomacia, ustedes continúan poniendo la mano en el fuego», dijo, mirando directamente a Iravani. «Aléjese del fuego, señor, y tome la mano diplomática del presidente Trump. Se extiende a usted”. Sin embargo, enfatizó que la administración Trump ha sido clara en que no puede haber enriquecimiento de material nuclear dentro de Irán, un importante punto de discordia.

Irvani dijo que la insistencia de Estados Unidos en el enriquecimiento cero era contraria a los derechos de Irán en virtud del acuerdo de 2015 y demostraba que Estados Unidos no estaba llevando a cabo negociaciones justas. dijo si Francia y Gran Bretaña sigue del lado de Estados Unidos, «la diplomacia será efectivamente destruida». «Irán no se doblegará ante ninguna presión e intimidación», dijo Irvani. En septiembre, los tres miembros occidentales del acuerdo, Gran Bretaña, Francia y Alemania, activaron un mecanismo de «retroceso» para restablecer las sanciones que habían sido levantadas, citando el incumplimiento por parte de Irán de las condiciones del acuerdo.

A medida que aumentaron las tensiones entre Teherán y Washington, Irán ha acelerado su producción de uranio hasta alcanzar un nivel cercano al de armas. El organismo de control nuclear de la ONU, la Agencia Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, ha informado que Irán tiene más de 440 kilogramos de uranio enriquecido hasta un 60 por ciento, un paso técnico corto para alcanzar los niveles de grado armamentístico del 90 por ciento.

El embajador adjunto de Francia ante la ONU, Jay Dharmadhikari, defendió la «recuperación» de sancionesdiciendo que desde 2019 Irán ha estado en «violación cada vez más flagrante» de todas las limitaciones diseñadas para garantizar que su programa nuclear siga siendo pacífico. Pero dijo que la reimposición de sanciones no significa el fin de los esfuerzos para encontrar una solución diplomática.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, respondió al enviado francés: «Usted fracasó estrepitosamente en sus supuestos esfuerzos diplomáticos para llegar a un acuerdo sobre la cuestión nuclear con Irán, y lo sabe».

