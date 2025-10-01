La diosa de 2 años de Nepal llevada al Palacio del Templo







La nueva diosa viva de Nepal fue llevada por familiares, amigos y devotos de su casa en un callejón en Katmandú a un palacio del Templo el martes durante el festival hindú más largo y significativo del país.

Aryatara Shakya, a los 2 años y 8 meses, fue elegido como el nuevo Kumari o «Diosa Virgen», reemplazando al titular que la tradición considera que se convierte en un simple mortal al alcanzar la pubertad. Las diosas son adoradas por hindúes y budistas.

Las chicas son seleccionadas entre las edades de 2 y 4, y deben tener piel, cabello, ojos y dientes sin problemas. No deberían tener miedo de la oscuridad. El desfile terminó en el Palacio del Templo, que será la casa de Aryatara Shakya durante varios años.

