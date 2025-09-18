La digitalización se convierte en una fuerza impulsora para el crecimiento de la empresa en Java central

Yakarta, Viva – Digitalización negocio Cada vez más una gran necesidad de negocios en varias ciudades importantes de Indonesia. En medio de una feroz competencia y demandas de eficiencia operativa, muchas compañía Comience a revisar su estrategia para ser más adaptable a la tecnología.

Uno de los esfuerzos recientes fue Mekari Week Semarang 2025, cuyo objetivo es acelerar la transformación digital entre las empresas locales a través de la educación, la información y los estudios de casos reales.

El crecimiento económico del centro de Java muestra una tendencia positiva con 788 mil compañías registradas y un crecimiento del 5,13 por ciento en 2024. Sin embargo, la adopción de digitalización aún se retrasa, con solo alrededor del 40 por ciento de las empresas que usan plataformas digitales en sus operaciones.

Además, las empresas enfrentan diversos desafíos, como el aumento de los costos operativos, las limitaciones de los talentos digitales y los procesos de trabajo desfavorables. Muchas empresas, especialmente en el sector F&B, todavía se centran en la facturación diaria sin tener en cuenta el impacto de los costos laborales en la rentabilidad a largo plazo.

Esta condición abre grandes oportunidades para la digitalización como un negocio de manejo de motos. Mekari, como proveedor de soluciones Software como servicio (SaaS), ha ayudado a miles de empresas en Java Central, incluidos 376 en Semarang.

Alrededor del 25% de la empresa adoptó más de un producto Mekari (adopción de múltiples productos), y los datos internos de Mekari muestran que crecen un 35 por ciento más rápido gracias a un flujo de trabajo más eficiente e integrado.

Para apoyar la aceleración de la adopción digital, Mekari celebró la semana de Mekari Semarang 2025 el 17 de septiembre de 2025. «Vemos a Semarang como el centro del crecimiento económico central de Java con un potencial de digitalización extraordinario», Sandy Suryanto, vicepresidente de marketing Mekari, fue citado como un comunicado de prensa el jueves 18 de septiembre de 2025.

«A través de la semana de Mekari, queremos apoyar a los actores comerciales no solo sobrevivir, sino también a crecer a través de la eficiencia, la integración y la innovación digital», continuó.

Mekari se ha confiado en más de 35,000 empresas en Indonesia al proporcionar ecosistemas de productos integrados. Entre ellos están Mekari Talenta (HCM), Mekari Journal (Contabilidad), Mekari Qakus (CRM y Omnichannel), Mekari Sign (E-Signature), Mekari sin oficinas (bajo código / sin código), a la Universidad Mekari (certificación en línea).