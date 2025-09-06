La digitalización hace que la dinámica de la burocracia global se mueva rápidamente, LAN hace esta adaptación de empuje e innovación ASN

Yakarta, Viva – Desarrollo tecnológico digitalLa interrupción económica, hasta que el cambio en la demografía hace que la dinámica global se mueva rápidamente. Esto exige automáticamente burocracia para adaptarse rápidamente.

Leer también: BNI fortalece el apoyo a las MIPYME a través del crédito productivo y la innovación digital



En Indonesia, con más del 60 por ciento del aparato civil estatal (Asn) Dominados por la generación milenaria, y Gen-Z, estos desafíos deben abordarse de manera adecuada y rápida.

Por lo tanto, el jefe del Instituto de Administración del Estado (LAN), dijo Muhammad Taufiq, alentó los cambios en la mentalidad y los patrones de trabajo de la burocracia. Especialmente en responder a las expectativas y demandas de la comunidad para servicios públicos de mayor calidad en la era digital actual.

Leer también: Kemkomdigi enfatiza las restricciones en las características en vivo de Tiktok, no las instrucciones del gobierno.



Para responder al desafío, dijo Taufiq, su partido celebró un programa de la Academia Reformadora que es una parte integral de la agenda de reforma burocrática compilada por LAN. Con el objetivo de crear un espíritu de transformación en el sector público creando agentes de cambio (agente de cambio) en cada línea burocrática.

«Este programa también alienta a los burócratas a poder desarrollarse e innovar de sí mismos sin esperar mayores cambios desde el exterior», dijo Taufiq en Yakarta citado el sábado 6 de septiembre de 2025.

Leer también: Prabowo destacó el edificio DPRD quemado: esta es una traición, no la entrega de aspiraciones



Explicó que otro objetivo de esto es fomentar un cambio positivo para que la generación más joven se convierta en agentes de cambio, teniendo conocimiento relevante para cambiar. Para contribuir a mejorar a Indonesia, contribuyendo a realizar el oro de Indonesia en Indonesia.

Taufiq afirmó que el cambio se convirtió en la palabra clave para ASN en responder a las expectativas y las demandas de la comunidad, el gobierno y la capacidad de adaptarse al desarrollo global. No solo los cambios ordinarios sino los cambios que son adaptativos, innovadores e impacto.

A través de este programa Reformer Academy, los participantes serán educados para tener la capacidad de fomentar cambios en su organización que van desde cosas pequeñas hasta cosas más grandes y masivas.

«Reformer Academy no es solo un evento de capacitación ordinario porque equipará la capacidad de los futuros líderes para iniciar cambios auténticos y compilados con pensamientos, valor y nuevas formas de jóvenes que determinarán la trayectoria de los cambios en Indonesia en el futuro», esperaba.